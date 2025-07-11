Baltijas balss logotype

Ждать больше нельзя: решено начать строительство основной трассы Rail Baltica 7 3551

Дата публикации: 11.07.2025
Ждать больше нельзя: решено начать строительство основной трассы Rail Baltica
ФОТО: LETA

Подписан договор о начале работ по строительству основной трассы Rail Baltica.

Реализующее железнодорожный проект "Rail Baltica" в Латвии ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) и строитель основной трассы "ERB Rail" подписали соглашение о начале строительных работ, сообщили агентству ЛЕТА представители EDzL.

Работы по строительству основной трассы "Rail Baltica" в Латвии начнутся на южном участке Миса-литовская граница, который разделен на 11 этапов. В пятницу подписаны соглашения о начале строительных работ по первым четырем разрешениям на строительство, включая такие работы, как проверки территории на наличие не разорвавшихся боеприпасов, строительство железнодорожной насыпи, работы по прокладке подъездных путей и временных дорог, а также строительство нового железнодорожного путепровода и моста через реку Иецава. Кроме того, будет продолжена работа по оптимизации расходов на проект.

Член правления EDzL Янис Наглис говорит, что подписанием этого документа завершаются масштабные и длительные предварительные работы, которые "подготовили почву", чтобы можно было "воткнуть лопату в землю" и начать строительные работы крупного объема - строительство основной трассы "Rail Baltica".

"Мы решительно продвигаемся конкретными и практическими шагами в реализации этого проекта: доступны объекты недвижимости, необходимые для строительства южного участка, доступно финансирование первых 45 километров трассы. Только что выделенные Еврокомиссией (ЕК) 153,3 млн евро на проект "Rail Baltica" в Латвии позволят двигаться дальше в прокладке основной трассы", - говорит Наглис.

Ранее на территории пункта обслуживания инфраструктуры в Иецаве площадью 16 гектаров - в стратегическом месте, являющемся одним из важнейших узлов в реализации проекта, - уже были проведены подготовительные работы для строительства основной трассы "Rail Baltica" в Латвии. Ведется строительство насыпи пункта обслуживания, который находится непосредственно рядом с обезлесенной территорией основной трассы "Rail Baltica", а также проложены подъездные пути и построен временный офис для "ERB Rail", продолжается поставка строительных материалов.

Работы по строительству основной трассы "Rail Baltica" объединяют несколько сложных строительных элементов и станут самым объемным строительством железнодорожной инфраструктуры в Латвии, отмечают представители LDzL.

Работы по строительству основной трассы включают в себя подготовку территории, строительство насыпей, железнодорожных мостов, дорог и путепроводов, перемещение инженерных сетей, строительство дорог и другую связанную инфраструктуру протяженностью около 230 километров.

Предполагается, что на участке основной трассы за пределами Риги предстоит построить 60 железнодорожных мостов, 85 путепроводов, девять переходов для животных, два пункта обслуживания инфраструктуры, оборудовать насыпи общим объемом 12 млн кубометров, а также проложить рельсы общим весом до 71 000 тонн.

Как сообщалось, согласно информации совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", затраты на строительство первой очереди "Rail Baltica" в Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако возможна потенциальная экономия до 400 млн евро в результате оптимизации технических решений, а также снижение других затрат.

Общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

(7)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    13-го июля

    Кроме того, будет продолжена работа по оптимизации расходов на проект.))))))))))/ВОТ ИМЕННО ЭТА ФРАЗА И ГОВОРИТ, ПОЧЕМУ ИМ ЖДАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ....))))))))))))))ПРОВЕСТИ АУДИТ, КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ С ПЕРВОГО РАСПИЛА!!!!!!!

    4
    1
  • Д
    Дед
    12-го июля

    Старую железку разберут, на этом бабки и кончатся, и будет Латвия, как в мечтах, на том же уровне, как при Ульманисе.

    18
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го июля

    Отрапортовали. К ОЧЕРЕДНОМУ РАСПИЛУ ГОТОВЫ....

    34
    5
  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    меня терзают смутные сомненья - дальше воткнутой в замлю лопаты дело не пойдет !!!!

    39
    6
  • К
    Кайзер
    11-го июля

    «Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы» © Марк Туллий Цицерон.

    35
    3
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Хорошо сказал Наглис:Мы воткнем лопату в землю и откопаем зарытые там пару сотен лямов.А на счёт всего остального...Так уже писали,что надо срочно было откопать сотни миллионов-кому то срочно нужны были новые шляпы.

    22
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го июля

    А что будет с недостроенными вокзалами? Так и будет конструкции ржавчиной покрываться, пока не сгниют окончательно?

    33
    3
Читать все комментарии

