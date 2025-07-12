Будет ли увеличена частота медосмотров для пожилых водителей

Согласно закону о дорожном движении, водители транспортных средств категорий A и B должны проходить медицинский осмотр каждые десять лет, а после достижения 60-летнего возраста - каждые три года.

Как отметил Калниньш, причиной дорожно-транспортных происшествий является не сам возраст, а факторы риска - связанные с возрастом проблемы со здоровьем. В то же время проблемы со здоровьем бывают не только у пожилых людей, и использование возраста как единственного аргумента для более частых проверок будет дискриминацией.

Он добавил, что для пожилых людей медосмотры действительно предусмотрены чаще - раз в три года, однако действующие нормы не мешают семейным врачам направлять на такие проверки быстрее, если выявлены факторы риска.

По словам Калниньша, проблема заключается именно в оценке рисков - наличии заболеваний и предрасположенности к ним, которые должен выявлять врач.

Согласно данным Государственной полиции, люди старше 60 лет сравнительно реже становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Одной из причин этого является то, что в этой возрастной группе люди реже участвуют в дорожном движении как водители.

В то же время в распоряжении полиции нет подробной статистики о том, как часто водители в возрасте 60 лет и старше становятся виновниками аварий. В этом году в Латвии зарегистрировано 1715 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей этой возрастной группы, однако неизвестно, были ли они их виновниками. В этих авариях пострадали 96 водителей, двое погибли. В прошлом году было зарегистрировано 3747 таких аварий, травмы получили 214 водителей, а 13 погибли.