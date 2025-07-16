Baltijas balss logotype

Суд не считает угрозой нацбезопасности, когда в Риге называют армию Путина - «нашей армией» 4 2032

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
Суд не считает угрозой нацбезопасности, когда в Риге называют армию Путина - «нашей армией»

Появились подробности решения Окружного суда, который сегодня признал противоправным решение Нацсовета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского телеканала "Дождь".

В частности, рассмотрев указание НСЭСМИ на прозвучавшее в эфире "Дождя" выражение "наша армия", окружной суд признал, что это высказывание нельзя оценивать в отрыве от контекста и сюжета.

Контент, созданный электронным СМИ, был адресован аудитории, большинство которой - граждане России, да и журналист - гражданин этой страны. Используемый в таком контексте местоимение "наша" в отношении вооруженных сил России интерпретируется не как солидарность с действиями этих сил или их глорификация, а как риторический прием, цель которого - обратиться к аудитории, подчеркнув ее соотвественность за происходящую войну.

Оценив использованное в передачах выражение "наша армия" в их содержательном контексте, окружной суд признал, что у здравомыслящего и критически мыслящего зрителя не могла возникнуть неверная ассоциация, поскольку вся тематика и изложение передачи четко указывают на Россию как ведущее военную агрессию государство.

Суд постановил, что НСЭСМИ проанализировал содержание высказываний тв-канала «Дождь» фрагментарно и в отрыве от их фактического использования, а также не учел сюжетное строение передачи и целевую аудиторию СМИ. В связи с чем, по мнению окружного суда, выводы совета о возможной угрозе этих выражений государственной безопасности Латвии не основаны на объективном и полноценном анализе содержания и их следует признать односторонними и тенденциозными.

Изучив выясненные по делу обстоятельства, окружной суд признал, что совет обоснованно выявил отдельные нарушения в деятельности "Дождя", однако эти нарушения - ни каждый в отдельности, ни в целом - не могут рассматриваться как признаки того, что деятельность СМИ является угрозой для безопасности Латвии.

В итоге, как сообщал bb.lv, Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь".

Решение административного окружного суда в течение одного месяца со дня его составления может быть обжаловано в Верховном суде.

#сми #российское телевидение
17
2
2
0
0
0

(4)
  • П
    Процион
    17-го июля

    НСЭСМИ — Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) является органом, функции которого состоят в осуществлении тотальной цензуры над средствами массовой информации и запрете по своему усмотрению источников информации. Сатверсме (Конституция ЛР) запрещает любую цензуру, гарантирует свободное получение любой информации, её передачу и выражение своего мнения. Это в явном виде записано в статье 100 Сатверсме. Таким образом, деятельность NEPLP является антиконституционной, а само существование NEPLP — незаконным. Почему это преступное наследие коммунистической идеологии до сих пор не ликвидировано?

    19
    2
  • С
    Сарказм
    16-го июля

    bb проявляет чудеса пропагандистской эквилибристики, с одной стороны надо ж государство обделать, с другой для них путинвермахт и вправду "их", с третьей - это ж про Дождь - террористов, экстремистов, нежелательных и прочих иноагентов, по крайней мере так считают те, кто тут заказывает музыку. И как же тут прикажете акценто-то расставлять? Ну ничего, как-то справились.

    8
    8
  • З
    Злой
    Сарказм
    16-го июля

    Обычные жополизы они, которых в латвии среди т.н. русскоязычных великое множество, конечно правильно было бы бойкотировать бб, делфи, твнет, ну мы беззубые и трусливы.

    10
    6
  • Д
    Дед
    16-го июля

    А сколько заплатит это НСЭСМИ, а главное, кто вылетит с работы, а лучше сядит в тюрьму, за принятие противоправного акта.

    37
    2
