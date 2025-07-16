Baltijas balss logotype

Суд отменил распоряжение NEPLP о запрете в Латвии «Дождя» 4 978

Политика
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
Суд отменил распоряжение NEPLP о запрете в Латвии «Дождя»

Административный окружной суд отменил решение Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) об аннулировании лицензии эмигрировавшему в Россию независимому телеканалу «Дождь» или «TV Rain», как сообщили в суде.

Глава NEPLP Иварс Аболиньш в Твиттере указал, что совет обжалует это решение, но более подробные комментарии даст после оценки судебного решения.

Ранее суд первой инстанции оставил без изменений решение NEPLP об аннулировании лицензии.

Суд ранее указал, что свобода выражения мнения может быть ограничена в определенных случаях, например, если нарушается запрет на призывы, угрожающие государственной безопасности или общественному порядку или безопасности. В частности, статья 26, часть 1, пункт 7 Закона об электронных средствах массовой информации предусматривает ограничение на создание программ, а именно: программа не может содержать призывы, угрожающие государственной безопасности или создающие угрозу общественному порядку или безопасности.

В апелляции на решение суда СМИ подчеркнуло, что совет назвала «Дождь» «угрозой национальной безопасности», основываясь на одном инциденте, упомянутом в письме Государственной службы безопасности. Инцидент связан с высказываниями бывшего сотрудника канала в эфире, которые были отозваны и удалены, а сотрудник – уволен. СМИ не ясно, как «Дождь» может угрожать национальной безопасности, учитывая принятые меры.

«Не нужно юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд указывает, что рассматривает только период деятельности «TV Rain» в Латвии — с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматриваются события, которые произошли с «Дождем» в 2017 году. Это только один пример», — отмечает СМИ.

Как уже сообщалось, новую лицензию на вещание каналу выдали Нидерланды. «Дождь» заявил, что не будет пытаться вернуть лицензию Латвии, поскольку неизвестно, как долго продлится судебный процесс. Чтобы как можно скорее возобновить вещание на кабельном телевидении, получена лицензия Нидерландов.

В конце 2022 года НЭПИП принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождь» из-за угрозы государственной безопасности и общественному порядку.

Решение было принято после оценки совокупности нарушений, допущенных в последнее время: необеспечение передач на государственном языке, отображение Крыма на карте как части территории России, называние российской армии «нашей армией», возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Государственной службы безопасности.

Напомим, что армия РФ была названа так в сюжете о помощи гуманитарной помощи для российских солдат.

(4)
  • NB
    Nose Bose
    16-го июля

    то есть по решению суда NEPLP некомпетентны. Прелестно :)

    31
    2
  • П
    Процион
    16-го июля

    «свобода выражения мнения может быть ограничена в определенных случаях». В Сатверсме (Конституции ЛР) ни о каких ограничениях не сказано. Наоборот, в статье 100 всем гарантируется свобода получать, передавать информацию и свободно высказываться свою мнение. Таким образом и упомянутый закон, и само существование NEPLP являются неконституционными и должны быть отменены и ликвидированы. Или меняйте Сатверсме.

    41
    2
  • З
    Злой
    Процион
    16-го июля

    При сегодняшних технологиях просто показываешь нелпу большой и толстый

    19
    4
  • З
    Злой
    16-го июля

    Глубоко по одному месту мне эти действия нелпа пофиг

    19
    4
Видео