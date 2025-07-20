Baltijas balss logotype

Неужели? Эксперты предсказывают, что кофе подешевеет

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2025
Неужели? Эксперты предсказывают, что кофе подешевеет

Космические цены на кофе начнут снижаться. Эксперты предрекают, что цена на бодрящий напиток существенно упадет еще до конца года. Почему, а главное — насколько?

Прошлый год и половина нынешнего ознаменовались рекордным взлетом цен на кофе, вызванным засухой и пожарами в Бразилии (крупнейшем производителе кофе), а также наводнениями во Вьетнаме. Урожайность снизилась, а цены буквально взмыли в космос.

Дорогая арабика (как в зернах, так и молотая) подорожала на 69%, а более дешевая робуста — на 62%. По сей день цены на прилавках магазинов, мягко говоря, кусаются. Итальянская Lavazza в бобах стоит уже 36,99 евро за кило, а Jacobs немногим дешевле — 28,99 евро за килограмм. Что во многом объясняется тем, что из-за недоступности цен продавцы кофе сократили закупки сырья до минимальных объемов.

Продажи бодрящего напитка, что неудивительно, существенно упали. На фоне инфляции и падения покупательской способности латвийцев кофе стал роскошью, доступной далеко не всем. Лучшим тому подтверждением может служить то, что многие торговые сети стали снабжать каждый пакет с кофе звуковым сигналом, защищающим продукт от кражи. Кофеманы стали пить кофе меньше и реже, а какая-то часть людей предпочла вообще перейти на цикорий и другие заменители.

Добавим сюда, что в Латвии цена на кофе выше, чем в Литве и Эстонии, в том числе из-за акцизного налога, который составляет 1,42 евро за килограмм. Этот налог влияет на цену каждой чашки кофе, что делает латвийский рынок менее конкурентоспособным.

Однако последние прогнозы кофейных экспертов внушают надежду. Все они сходятся во мнении, что цены на кофе непременно пойдут вниз. Причем до конца года. Причин тому несколько.

Первая — погода благоприятствует производителям, и в текущем году ожидается гораздо более высокий урожай. Вторая — достигнув своего пика, цена на кофе привела практически к полной остановке торговли. Спрос упал колоссально, и, если не остудить цены, финансовых потерь торговцам не избежать.

Прогнозы относительно снижения в цифрах и процентах разнятся. Одни эксперты говорят о падении цены на кофе на 10-20%. Другие смотрят в будущее с еще большим оптимизмом и сулят, что цена снизится на 30%. Но что падение произойдет, не сомневается никто. Если, конечно, этому не не помешает ухудшившаяся геополитическая ситуация.

Cуэцкий канал – основной путь для экспорта из Африки – в настоящий момент испытывает серьезные проблемы. В ответ на действия израильтян в Газе хуситы атакуют торговые суда, проходящие через Красное море, и производители кофе поневоле вынуждены подстраховываться, доставляя товар гораздо более длинными окольными путями. В результате фрахт судов, как и транспортировка, подорожали, а доля логистики в себестоимости кофе достигает внушительных 30%.

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    20-го июля

    Бразильские плантаторы цены на кофе не повышали. Рынок арабики и робусты там достаточно насыщен, к тому же есть ещё много старых запасов. Подорожание может быть вызвано из-за протестов в Колумбии и роста стоимости морских перевозок, но всего лишь на считаные проценты. Наблюдающийся взлëт цен — это биржевая, чисто спекулятивная деятельность. По вьетнамскому кофе сведений нет.

    15
    1

Видео