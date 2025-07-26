Синоптики огорчили прогнозом на субботу в Латвии

В субботу во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами в центральных и восточных районах ожидаются сильные ливни и грозы, а также возможен град, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Воздух прогреется до +22...+26 градусов.

Ветер по-прежнему будет слабым, но во время грозы возможны резкие порывы.

В Риге днем солнце время от времени будет скрываться за облаками, пройдут кратковременные дожди, также возможны разряды молний. Слабый ветер при грозе может стать порывистым. Температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов.