Синоптики огорчили прогнозом на субботу в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2025
BB.LV
Синоптики огорчили прогнозом на субботу в Латвии
В субботу во многих местах пройдут дожди, местами ожидается гроза.

В субботу во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами в центральных и восточных районах ожидаются сильные ливни и грозы, а также возможен град, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Воздух прогреется до +22...+26 градусов.

Ветер по-прежнему будет слабым, но во время грозы возможны резкие порывы.

В Риге днем солнце время от времени будет скрываться за облаками, пройдут кратковременные дожди, также возможны разряды молний. Слабый ветер при грозе может стать порывистым. Температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов.

#погода
(1)
  • Е
    Ехидный
    26-го июля

    если верить синоптикам , то за последние дней пять у уже выпало столько осадков , что вода должна стоять на уровне второго этажа !!!обещали , что и сегодня в Риге будет вселенский потоп ! ну и где ???

    2
    0

