Ищут новое пространство для жизни: Лангу напугало фото туристов

Вождь дерусификации Латвии, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) опубликовала на своей странице в Твиттере фотографию с Рижского центрального рынка. На ней изображена группа туристов, судя по одежде - с Востока.
"Картина с Центрального рынка. Вроде как экскурсия - арабский гид держит зелёный флажок. К сожалению, создается впечатление, что они интересуются новым пространством для жизни...", - пишет Ланга.
"Маскируются под экскурсию", - согласны с ней в комментариях.
Aina no Centrātirgus. It kā ekskursija, - arābu gids bija ar zaļo karodziņu. Diemžēl radās iespaids, ka viņi interesējas par jaunu dzīves telpu.... pic.twitter.com/JjzEHkSK90— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) July 31, 2025
