Ищут новое пространство для жизни: Лангу напугало фото туристов 4 4929

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
Ищут новое пространство для жизни: Лангу напугало фото туристов

Вождь дерусификации Латвии, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) опубликовала на своей странице в Твиттере фотографию с Рижского центрального рынка. На ней изображена группа туристов, судя по одежде - с Востока.

"Картина с Центрального рынка. Вроде как экскурсия - арабский гид держит зелёный флажок. К сожалению, создается впечатление, что они интересуются новым пространством для жизни...", - пишет Ланга.

"Маскируются под экскурсию", - согласны с ней в комментариях.

#ближний восток #миграция
Оставить комментарий

(4)
  • Е
    Ехидный
    1-го августа

    надо с ней соглашаться !!! если перечить людям с нездоровой психикой , то это может привести к обострению болезни !!!

    37
    1
  • JL
    Janina LV
    1-го августа

    Бокшу напугал флажок и толпа пенсионеров с экскурсоводом? А если бы увидела студентов на квесте по Старой Риге, точно бы вызвала НАТО. С таким воображением ей бы не в политику, а для лечения на Твайку.

    44
    1
  • LB
    Lidija Belonosova
    1-го августа

    За что боролась, на то и напоролась! ,,Нравится, не нравится - терпи , моя красавица !,,

    26
    1
  • lo gos
    lo gos
    1-го августа

    цыганка Ланга ведь построила свою жопу

    53
    2
Читать все комментарии

