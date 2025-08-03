Baltijas balss logotype

Всё едут и едут! Что латвийцы забыли в Беларуси? 6 2813

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Всё едут и едут! Что латвийцы забыли в Беларуси?
ФОТО: Youtube

Число ежемесячно въезжающих в Беларусь жителей Латвии достигло почти десяти тысяч человек. Чего ищут латвийцы в соседней стране?

Вот что пишут сами люди в комментариях на странице портала bb.lv в Facebook:

"Знакомая семья латышей переехала в Беларусь. Купили дом. Пока живут на два дома - квартира в Риге, и домик в Беларуси, недалеко от Латвии. По-немного переводят бизнес туда, налаживают связи. Несмотря на то, что сами в семье говорят на латышском языке, но там, как утверждают, больше перспектив в планы развития. Вот так", - пишет Марина.

"Вернулись соседи по даче из Белоруссии. В полном восторге. Все чистенько, порядок. Товаров полно. Зубы полечили. Значительно дешевле, чем у нас. Накупили лекарств. Народ доброжелательный. Готов помочь. Детей полно. Присмотрели дом. Думают уезжать. Стали уговаривать меня переехать. Что скажу. Поздно мне куда-то ехать. Моя Родина здесь. Здесь могилы моих родных. Здесь мои друзья. Пусть там хорошо, но не хочу ехать в чужую страну и начинать жизнь заново. Может я не права. На истину не претендую", - поделилась Татьяна.

"Приятели в рижской турфирме тоже говорят что число оформляющих страховой полис в Белоруссию сильно увеличилось, люди едут и едут. Многие конечно как туристы, но интерес у местных к этой стране повышенный. Истории рассказывают разные. Многие теперь стали ехать транзитом в РФ через Белоруссию так как виза сильно дешевле чем российская", - рассказала Анта.

"Съездил в Беларусь, возвращаешься с чувством: живут же люди!", - отметил Юрий.

"Дело наверное в том, что там (в Беларуси) с радужными флажками по улицам ходить нельзя, а здесь это как бы аусвайс, вот и непоняточки у человеков", - сделал вывод Армандс.

"Свободные люди свободной страны могут ездить куда хотят, разве нет???" - считает Карина.

Напомним, программа "Panorāma" Латвийского ТВ сообщила, что, несмотря на призывы латвийского МИДа не посещать Республику Беларусь, латвийцы продолжают ездить в соседнюю страну, причем количество туристов из нашей страны постоянно растет.

В Государственной пограничной службе сообщили, что в Беларусь выезжают, а затем в Латвию въезжают тысячи людей ежемесячно. В этом году в общей сложности около 40 тысяч. И особенно много именно в летние месяцы.

В январе выехало менее 4 тысяч, сейчас в июле число выезжающих приближается к десяти тысячам.

Читайте нас также:
#белоруссия
50
2
0
1
1
0

Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    3-го августа

    Едут и правильно делают!

    13
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го августа

    в Белоруссии законодательство СССР. все здоровые и адекватные, кто хочет нормально жить, работать-покидают ГестапЛат, ГестапЛит, ГестапЭст. это нормальная человеская реакция жить там где тебя не унижают, не уничтожают твою личность.

    персон коды коды(клеймение человека) запрещены в СССР и Нюрнбергским Трибуналом. уголовка светит в ГестпЛаге

    33
    4
  • Лк
    Летучий корабль
    3-го августа

    Что латвийцы забыли в Беларуси? Зубы, например. Другие медицинские (качественные!) практики. Опять же, качественный текстиль и продукты. Недорогой досуг в ресторанчиках местной кухни. Очень сытной. И колорит БССР. Молодым не понять. Тихо, спокойно.

    44
    1
  • A
    Aleks
    3-го августа

    Приятно съездить в страну,где все равны и привлекаются к уголовной ответственности невзирая на национальность и вопли общественных правозащитных организаций ,обвиняя Лукашенко в антисемитизме.Недавно привлечены к ответственности.Интересная позиция Коррупционер,но иудей,то должна быть послабха или вообще глаза закрыть как это делает КНАБ или НАБу с тем же ФСБ в некоторых делах?!Охамели уже напрочь,но с батькой не сильно забалуешь.Это не Россия. Поэтому приятнее съездить в бывший СССР,чем российский Израиль

    31
    5
  • Ч
    Чангл
    3-го августа

    Не вижу видео с разьебаными дороги. В Риге, полно

    60
    6
  • Ч
    Чангл
    3-го августа

    Не увидел,не узнал

    18
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 134
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 936
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 853
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1050

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 4
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 7
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 14
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 21
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 22
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 4
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 7
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео