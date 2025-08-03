Всё едут и едут! Что латвийцы забыли в Беларуси?

Число ежемесячно въезжающих в Беларусь жителей Латвии достигло почти десяти тысяч человек. Чего ищут латвийцы в соседней стране?

Вот что пишут сами люди в комментариях на странице портала bb.lv в Facebook:

"Знакомая семья латышей переехала в Беларусь. Купили дом. Пока живут на два дома - квартира в Риге, и домик в Беларуси, недалеко от Латвии. По-немного переводят бизнес туда, налаживают связи. Несмотря на то, что сами в семье говорят на латышском языке, но там, как утверждают, больше перспектив в планы развития. Вот так", - пишет Марина.

"Вернулись соседи по даче из Белоруссии. В полном восторге. Все чистенько, порядок. Товаров полно. Зубы полечили. Значительно дешевле, чем у нас. Накупили лекарств. Народ доброжелательный. Готов помочь. Детей полно. Присмотрели дом. Думают уезжать. Стали уговаривать меня переехать. Что скажу. Поздно мне куда-то ехать. Моя Родина здесь. Здесь могилы моих родных. Здесь мои друзья. Пусть там хорошо, но не хочу ехать в чужую страну и начинать жизнь заново. Может я не права. На истину не претендую", - поделилась Татьяна.

"Приятели в рижской турфирме тоже говорят что число оформляющих страховой полис в Белоруссию сильно увеличилось, люди едут и едут. Многие конечно как туристы, но интерес у местных к этой стране повышенный. Истории рассказывают разные. Многие теперь стали ехать транзитом в РФ через Белоруссию так как виза сильно дешевле чем российская", - рассказала Анта.

"Съездил в Беларусь, возвращаешься с чувством: живут же люди!", - отметил Юрий.

"Дело наверное в том, что там (в Беларуси) с радужными флажками по улицам ходить нельзя, а здесь это как бы аусвайс, вот и непоняточки у человеков", - сделал вывод Армандс.

"Свободные люди свободной страны могут ездить куда хотят, разве нет???" - считает Карина.

Напомним, программа "Panorāma" Латвийского ТВ сообщила, что, несмотря на призывы латвийского МИДа не посещать Республику Беларусь, латвийцы продолжают ездить в соседнюю страну, причем количество туристов из нашей страны постоянно растет.

В Государственной пограничной службе сообщили, что в Беларусь выезжают, а затем в Латвию въезжают тысячи людей ежемесячно. В этом году в общей сложности около 40 тысяч. И особенно много именно в летние месяцы.

В январе выехало менее 4 тысяч, сейчас в июле число выезжающих приближается к десяти тысячам.