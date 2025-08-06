Армии всё же не купят четыре лёгких вертолёта 2 660

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Армии всё же не купят четыре лёгких вертолёта
ФОТО: LETA

Министерство обороны отказалось от планов приобрести четыре лёгких вертолёта класса "MD 530F", предназначенных для оказания ближней воздушной поддержки и могут нести вооружение, пишет ЛЕТА.

О таких планах агентство LETA сообщало ещё осенью 2023 года. Также в утверждённом летом прошлого года правительством плане развития Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии на 2025–2036 годы предусматривалась такая закупка для развития Военно-воздушных сил.

Как сообщили агентству LETA в Пресс-отделе Минобороны, после получения окончательного предложения по стоимости и комплектации от американского производителя вертолётов "MD 530F", министерство и НВС провели повторную оценку целесообразности покупки.

В результате анализа было сделано заключение, что предлагаемая комплектация не соответствует текущим операционным потребностям НВС, поэтому было принято решение отказаться от приобретения этих летательных аппаратов.

В то же время в министерстве подчеркнули, что доступное финансирование будет направлено на развитие других возможностей Военно-воздушных сил.

В настоящее время Министерство обороны и НВС оценивают, в какое конкретное направление развития возможностей будут вложены соответствующие средства. После принятия решения общественность будет проинформирована.

Ранее сообщалось, что Латвия приобрела четыре вертолёта UH-60M "Black Hawk", которые заменили физически и морально устаревшие советские Ми-17. Эти вертолёты использовались для поисково-спасательных работ, тушения пожаров с воздуха, медицинской эвакуации, воздушных перевозок, а также в качестве поддержки в ходе учебных операций.

В сентябре 2018 года Кабинет министров одобрил приобретение четырёх новых вертолётов "Black Hawk" на сумму около 175 миллионов евро, заключив межправительственное соглашение с США. Первые вертолёты были доставлены в конце 2022 года.

#вооружение #НВС #армия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
