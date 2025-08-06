Экономика в Латвии в прошлом году просела, то есть уменьшилась. Однако благосостояние граждан увеличилось так, что мало какая страна мира может с нами сравниться. Это следует из исследования, проведенного транснациональным инвестиционным банком UBS.

Состоятельная медиана

Согласно данным отчета UBS «Глобальное богатство 2025», в период с 2023 по 2024 год чистое благосостояние на одного взрослого человека увеличился в подавляющем большинстве европейских стран. Чистое – это значит с поправкой на инфляцию.

В Венгрии зафиксирован самый высокий реальный рост медианного благосостояния на взрослого человека в период с 2023 по 2024 год – на 18,6%. За счет чего расцвела страна Венгрия – банк не уточняет.

Рост также достиг 15% и выше в некоторых других странах – таких как Литва (16,9%) и Швеция (15,3%). А Латвия вместе с Италией показала рост благосостояния населения за год на 15%, оказавшись на четвертом месте. Солидная цифра, однако. Но, как и в случае с Венгрией, банк в подробности не вдается. Возможно, частично дело в росте средней зарплаты в стране – он был довольно существенным, в районе 7%, что довольно много. Но это в среднем, тогда как банк в данном случае приводит медиану.

Согласно отчету, среди стран-членов ЕС, стран-кандидатов, членов ЕАСТ и Великобритании только в Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния на одного взрослого. Турция выделяется резким падением на 20,9%, в то время как в Бельгии зафиксировано более умеренное падение на 5,6%.

В Китае и РФ – проблемы

В Турции галопирует инфляция, так что данные цифры не кажутся странными. В Бельгии же доходы и так были высоки, потеря пяти процентов на уровне жизни тамошнего населения не скажется.

Согласно исследованию, из пяти крупнейших экономик Европы в Италии наблюдался самый высокий реальный рост благосостояния на взрослого человека – 15%, в то время как в Великобритании он был самым низким – 5,3%. Франция (10,3%), Германия (9,5%) и Испания (9%) сгруппировались между ними.

За пределами Европы значительный рост в 2024 году наблюдался в Южной Корее (13,9%), Австралии (10,7%), Канаде (9,6%) и Японии (8,6%). Рост в США был небольшим и составил 2,3%. В Китае и России было зафиксировано заметное снижение – на 6,3 и 8,2% соответственно.

Данные по последним двум странам тоже особо не удивляют. В Китае продолжается кризис, который в духе авторитарных стран тщательно скрывается, но поскольку Китай все же открыт для мировой экономики, полностью замести все проблемы под ковер не получается. Впрочем, кризис – это нормально, так работают все экономики. Сначала подъем – потом спад. Кризисов не было лишь в одной великой стране, которая только процветала и все шла и шла к новым свершениям. Пока в один прекрасный день не взяла и не прекратила свое существование. Но это, конечно, дело уже довольно далекого прошлого. Ну а за китайцев мы тоже переживать не будем. Их много, они как-нибудь справятся.

Относительно России тоже все понятно. Деньги, обильно закаченные из госбюджета в военное производство, поначалу давали эффект развития, но все хорошее, даже деньги, имеет тенденцию заканчиваться. Какое-то время можно ведь питаться своим хвостом или, скажем, ногой. Но в долговременной перспективе такая стратегия не работает – нужны инвестиции извне. Особенно если нефтяная конъюнктура уже не самая лучшая. Желающих же вложить средства в воюющую из последних сил страну, какая неожиданность, оказалось не много.

Латвия опередила и Литву и Эстонию

Банк рассчитал также реальные изменения уровня благосостояния на одного взрослого человека с начала 2020 года по конец 2024 года, чтобы выявить более долгосрочные тенденции. И здесь обнаружены еще более удивительные вещи.

Почему-то Австрия стала главным отклонением от нормы: медианное благосостояние на взрослого человека здесь упало за эти пять лет на 18%. За ней следуют Нидерланды (-2,3%) и Эстония (-0,1%).

В Европе самый высокий прирост зафиксирован на Кипре – 43,9%, за ним следуют Дания, Латвия и Литва – каждая с приростом более 30%. Если точнее, то для Латвии этот показатель составил 32,9%, а для Литвы – 32,2%.

Получается, что Латвия на самом деле в последние пять лет по уровню развития опередила и Литву и Эстонию. Слово «развитие» мы здесь, конечно, употребляем довольно условно, ведь речь не идет только о ВВП на душу населения, хотя и он важен. Мы исходим из того, что благосостояние население – главная цель существования любого государства. Соответственно, чем лучше живут люди, чем богаче, тем и развитие государства тоже следует признать лучшим, более правильным.

Согласно исследованию, рост реального медианного благосостояния на взрослого человека также превысил 25% на Мальте, в Словении, Норвегии, Болгарии и Португалии.

Наибольший рост среди пяти ведущих экономик Европы наблюдался в Германии – на 20,1%. Самый низкий показатель зафиксирован в Италии – 4,7%. Сильный рост показали Испания (17,8%) и Великобритания (16,3%), в то время как Франция продемонстрировала более умеренный рост – 10,5%.

Крупнейшие неевропейские страны сообщили о значительном росте, причем лидируют США (45,8%), за ними следуют Россия (35,1%) и Южная Корея (31%).

Картина меняется

Интересно, что в средних показателях картина полностью меняется. Сразу в нескольких странах наблюдалось снижение уровня благосостояния на одного взрослого человека. Кипр, где был зафиксирован самый высокий рост медианного благосостояния, оказался в числе аутсайдеров: среднее благосостояние на одного взрослого снизилось на 24,9%.

Другие значительные падения произошли в Австрии (-13,1%), Мальте (-11,3%), Эстонии (-10,6%), Италии (-9,4%) и Ирландии (-7,8%). Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Румыния и Словакия также зафиксировали сравнительно умеренное снижение.

Куда пропали миллионеры?

Добавим, однако, что медиана – это более честный показатель, он реальнее отображает состояние дел в той или иной стране, чем усредненный.

«Сокращение реального среднего благосостояния на взрослого человека в этот период было обусловлено главным образом высокой инфляцией в соответствующих странах, особенно в Австрии, Бельгии и Нидерландах, а также в Италии, хотя и в несколько меньшей степени», – отмечается в докладе.

Рост численности взрослого населения стал еще одним фактором, способствовавшим этому, в первую очередь в Нидерландах и, в меньшей степени, в Швейцарии, говорится в докладе. В случае Швейцарии основным фактором стало обесценивание валюты, за которым последовала инфляция.

О ситуации в Латвии банк подробно не пишет. Если только данные о том, что за минувший год в стране стало на 0,5% меньше долларовых миллионеров. Ну и бог с ними, хотя, чисто теоретически, это может говорить о том, что в стране стало меньше денег. Или о том, что национальное богатство стало распространяться более равномерно, что было бы хорошо.