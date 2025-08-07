Деньги портят людей, решили власти: 2026 год в Латвии провозгласят годом добровольного труда

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2025
Изображение к статье: Волонтер встречает прибывших с Украины.

"Это дополняет рабочую силу без финансового бремени".

2026 год в нашей стране провозгласят годом добровольного труда. Как шутили в старину — мы к коммунизму держим путь, но кормить по дороге не обещали. Примерно в том же духе выдержана социальная инновация Министерства благосостояния ЛР — создание Системы информации добровольного труда. Если ранее волонтерство было более менее исключительным явлением, то сейчас его намереваются поставить на поток.

Сплошные выгоды

"Добровольная работа вносит существенный вклад в народное хозяйство, — отмечается в пакете документов, подписанном министром Рейнисом Узулниексом (Союз зеленых и крестьян). — Это дополняет рабочую силу без финансового бремени, особенно в негосударственных организациях, социальных предприятиях и структурах самоуправления. Такое участие помогает сократить государственные расходы — добровольцы часто участвуют в оказании образовательных, медицинских и социальных услуг, позволяя публичным ресурсам быть использованными для других нужд. Труд добровольцев не только оказывает практическую помощь в различных сферах, но и способствует долгосрочному росту на социальном и экономическом уровнях. Его вклад в народное хозяйство многогранен — он укрепляет благосостояние общества и поддерживает устойчивое развитие, предлагая как экономические, так и социальные и культурные выгоды".

Несмотря на то, что фактически принятие на какую–то должность волонтера автоматически исключает оплату для наемного работника, в Минблаге уверены, что "добровольный труд способствует занятости, ибо позволяет людям обретать практические навыки, улучшающие их конкурентоспособность на рынке труда". "Это особо важно для молодежи и тех, кто длительно не был трудоустроен, ибо полученный опыт может служить основой профессиональной карьеры".

В ЛР принят особый Закон о добровольном труде, а теперь создана и Информационная система добровольного труда. Своеобразная электронная биржа, зарегистрировавшись на которой, человек мог бы предложить свои услуги для организаторов. Выбор весьма велик — в Латвии имеется более 20 000 обществ и организаций, в т. ч. профсоюзов и их объединений, политических партий, которые могут предложить возможности проявить волонтерство. Существует также более 200 социальных предприятий, работающих не прибыли ради, но — за идею…

Самыми заметными проектами волонтеров в последнее время являются поиск пропавших без вести, поддержка беженцев, помощь животным.

Как и во всех процессах нашего общества, ведущую роль сразу же получили — чиновники. Так, в Совете по добровольному труду принимают участие представители Министерства экономики, Министерства внутренних дел, Министерства обороны. Ведущим же ведомством, которое поддерживает ресурс Brivpratigie.lv, является Государственное агентство занятости. Вообще–то сия структура должна бы устраивать латвийцев на работу с достойной оплатой. Поскольку, несмотря на позывы ко всему хорошему, в бесплатном порядке питание, транспортные и коммунальные услуги в стране пока что не предоставляются.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
