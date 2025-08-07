Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

СГД сократит штат: останутся только активные и инициативные 1 445

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2025
LETA
Изображение к статье: СГД сократит штат: останутся только активные и инициативные

Служба государственных доходов (СГД) в бюджете следующего года сократит свои расходы на 13,4 миллиона евро, из которых около 8 миллионов евро планируется сэкономить за счет сокращения числа работников, сообщила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Она пояснила, что в настоящее время целью правительства является сокращение расходов в каждом министерстве. "У нас большой бюджет, и, соответственно, нам придется сократить много расходов, и мы тщательно работаем над этим", - сказала генеральный директор.

Для сокращения расходов СГД планирует сократить количество работников, однако Шмите-Роке не назвала конкретное число увольняемых сотрудников, заявив, что пока сами работники не получат информацию, она не может говорить об этом публично. Количество увольнений станет известно в конце августа, когда правительство озвучит общую сумму сокращений.

"Эти сокращения очень тяжелые, нам придется увольнять и сотрудников, мы не можем найти другие виды расходов, которые можно было бы сократить. Это непростое решение, но его нужно принять", - сказала генеральный директор СГД.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы те люди, которые останутся на работе, которые активны, инициативны и предлагают новые идеи, не почувствовали сокращения зарплаты.

"Таким образом, вместо того чтобы сокращать зарплату всем одинаково, мы станем более эффективными", - сказала генеральный директор СГД.

Отвечая на вопрос, повлияет ли это на возможности учреждения, Шмите-Роке сказала, что с главами управлений идут дискуссии о том, какие вещи можно делать более разумно, а какие нет. Речь идет о вещах, которые потребляют много ресурсов, но не приносят никакой пользы.

×
Читайте нас также:
#СГД
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео