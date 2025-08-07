Служба государственных доходов (СГД) в бюджете следующего года сократит свои расходы на 13,4 миллиона евро, из которых около 8 миллионов евро планируется сэкономить за счет сокращения числа работников, сообщила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Она пояснила, что в настоящее время целью правительства является сокращение расходов в каждом министерстве. "У нас большой бюджет, и, соответственно, нам придется сократить много расходов, и мы тщательно работаем над этим", - сказала генеральный директор.

Для сокращения расходов СГД планирует сократить количество работников, однако Шмите-Роке не назвала конкретное число увольняемых сотрудников, заявив, что пока сами работники не получат информацию, она не может говорить об этом публично. Количество увольнений станет известно в конце августа, когда правительство озвучит общую сумму сокращений.

"Эти сокращения очень тяжелые, нам придется увольнять и сотрудников, мы не можем найти другие виды расходов, которые можно было бы сократить. Это непростое решение, но его нужно принять", - сказала генеральный директор СГД.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы те люди, которые останутся на работе, которые активны, инициативны и предлагают новые идеи, не почувствовали сокращения зарплаты.

"Таким образом, вместо того чтобы сокращать зарплату всем одинаково, мы станем более эффективными", - сказала генеральный директор СГД.

Отвечая на вопрос, повлияет ли это на возможности учреждения, Шмите-Роке сказала, что с главами управлений идут дискуссии о том, какие вещи можно делать более разумно, а какие нет. Речь идет о вещах, которые потребляют много ресурсов, но не приносят никакой пользы.