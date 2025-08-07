О проблемах в системе отечественного здравоохранения мы писали неоднократно – тема эта, увы, неисчерпаемая. Однако каким бы сложным и тернистым ни был путь пациента к медицинской помощи, он становится на порядок сложнее, если пациент – осужденный и находится в стенах пенитенциарного учреждения.

Время от времени до нас долетают настоящие «SOS из-за решетки»; факты, о которых сообщают сами заключенные или их родственники, прямо скажем, выглядят вопиюще.

Алвис Пилагс, юрист, правозащитнику член Объединения юристов Латвии. Оказывает юридическую помощь, в том числе людям, которые в настоящее время отбывают срок в местах лишения свободы.

Личный опыт

– Сразу же подчеркну, проверить объективность подобных сигналов крайне сложно. Причина – в закрытости пенитенциарной системы как в буквальном, так и переносном смысле. Однако и оставлять без внимания тревожные сигналы тоже нельзя.

Начну с того, что пенитенциарную систему – в том числе в части оказания медицинской помощи – я знаю не только как юрист, чьи клиенты находятся по ту сторону решетки. В свое время я сам имел печальную возможность познакомиться с этой системой изнутри, оказавшись фигурантом одного очень резонансного дела. И хотя в заключении находился сравнительно недолго, смог лично испытать ее «эффективность».

Заявления: никакого «дигитала»!

– Сначала о том, как происходит процесс обращения за медицинской помощью (речь, понятно, о случаях, не требующих неотложных мер). Пациент (заключенный) пишет от руки – то есть ручкой на бумаге – заявление, где указывает, какие у него проблемы со здоровьем, и опускает заявление в специальный белый ящик с красным крестом. Вечером дежурный забирает этот ящик с заявлениями и передает по назначению – в медицинскую часть. И уже на этом этапе возникают сбои: заявления не проходят регистрацию, и некоторые «теряются» (случайно или намеренно – судить не берусь) – соответственно, не попадают в руки адресату, то есть медперсоналу. Могу утверждать это на личном опыте: помню, сам писал такие заявления, и из 10–15 до медиков доходила лишь треть. И клиенты мои тоже на это жалуются.

Вообще эта система обращений – при помощи авторучки и бумаги, по-моему, сохранилась только в местах лишения свободы. Почему бы не выделить помещение, где можно было бы написать и отправить цифровое заявление, которое уже точно не пропадет, и ни у кого не будет сомнений, что ты его написал? Впрочем, о чем это я, когда там до сих пор даже амбулаторные карточки пациентов заполняются вручную...

Обезболивающее в помощь!

– Будем реалистами: к врачам обращаются и те заключенные, у которых действительно есть проблемы и они нуждаются в помощи, и симулянты, стремящиеся под надуманными предлогами получить себе более комфортные условия. И очень важно, чтобы врач пенитенциарного учреждения всегда мог бы в точности определить, когда помощь реально необходима, а когда нет. Такого рода диагностика требует и времени, и квалификации, и оснащения (той же диагностической аппаратуры), и – если уж на то пошло – определенного уровня эмпатии. Чего хватает далеко не всегда и не всем. К сожалению, мне лично доводилось сталкиваться с ситуациями, когда у заключенного действительно были серьезные проблемы со здоровьем, но при этом он не получал практически никакой помощи, кроме таблетки парацетамола или ибуметина.

Яркий пример – случай с моим клиентом: ему была проведена серьезная операция на колене (что-то с мениском). Делали ее в Институте травматологи и ортопедии, после операции вернули назад, в тюрьму. Привезли на кресле-каталке, поскольку ходить он еще не мог. Понятно, что после такой операции человеку необходимы специальные условия, осмотры, послеоперационная реабилитация. Но какое там! – администрация его просто отправила в общую камеру. Недомыслие это или издевательство? Не знаю...

Одна из тяжелейших проблем здравоохранения в местах лишения свободы – получить адекватные услуги стоматолога. Даже если человек попал в заключение с зубами, то, особенно если у него срок продолжительный, освободится он, скорее всего, или без большинства зубов, или вообще без таковых.

Представим: у человека заболел зуб. Внезапно и очень сильно. Варианта два: или удаление (это бесплатно), или лечение – но за свои деньги. Но для этого у тебя на счету должны быть деньги. А если их нет? Многие заключенные чисто финансово не могут себе позволить такую «роскошь», как лечение зубов. И тогда, спасаясь от боли, ты без конца пьешь обезболивающее, а потом, когда началось воспаление (абсцесс) – переходишь на антибиотики. В конце концов зуб теряется…

Помню, как сам обратился в больницу латвийских тюрем в Олайне, когда заболел зуб. Врач сказал, что рентгена у них нет. Просто посмотрел, выписал направление в другую клинику, где могли провести нужную мне манипуляцию. Но начальник тюрьмы, в которой я тогда находился, разрешения не дал. Почему – не знаю, своего решения он не аргументировал. Просто не разрешил. Точка.

Больной, бедный, озлобленный...

– Справедливости ради отмечу: с очередями в местах лишения свободы, как ни странно, ситуация лучше, чем на свободе, особенно если у человека есть источник финансирования. Например, на магнитный резонанс можно было попасть в течение месяца-двух с момента, когда он подал заявку (разумеется, при наличии соответствующего направления) – в то время как «на воле» людям приходилось ждать по полгода, а если по квотам, то и дольше. Другой вопрос, что и тут нужно проявлять недюжинную настырность и постоянно мониторить: написали ли тебе направление, заполнили ли все необходимые документы, поставили ли тебя в график, созвонились ли с клиникой и т. д. Но если тебя уже «одобрили» и внесли в список – все в порядке: через полтора-два месяца можешь рассчитывать на визит…

Но если оценивать ситуацию в целом, то могу сказать: медицинская помощь в местах лишения свободы находится в плачевном состоянии. Дефицит лекарств, медицинских аппаратов, крайне затруднена возможность получения услуг многих специалистов узкого профиля – неврологов, урологов, гастроэнтерологов, психиатров и т. д. Добавим к этому бытовые условия, режим, отношение персонала и сокамерников, – и можно ли надеяться, что заключенный, который находился в таких условиях, выйдет здоровым психически и физически? Особенно если он находился в заключении длительный срок?

Мое мнение – не только система оказания медицинских услуг в пенитенциарных учреждениях, но и вся пенитенциарная система Латвии нуждается в очень серьезной перестройке. Начиная с помещений, где полностью отсутствует вентиляция и люди просто изнывают от жары, до системы взаимоотношений в учреждениях как таковых. К сожалению, происходящее в системе закрыто для общества, сама тема – табу.

Возможно, кто-то мне возразит: ведь речь идет о преступниках! О ворах, о грабителях, наркоторговцах – да мало ли! Отвечу: человек уже наказан лишением свободы, и поверьте – это само по себе достаточно тяжелое наказание. И никто не вправе его усиливать, помещая человека в недопустимо тяжелые условия.

А самое главное, что нужно помнить – что рано или поздно человек из несвободы вернется в социум. И КАКИМ он вернется, во многом зависит от того, как пройдет его время наказания.

В условиях, которые я описал выше, он выйдет, во-первых, с чувством, что с ним поступили крайне несправедливо. Ведь за его наказанием за его преступление был ТОЛЬКО конкретный срок лишения свободы. Но при этом суд не лишал его права на адекватную медицинскую помощь и адекватные же условия содержания. Существуют специальные Правила европейских тюрем, где, в частности, прописано, какими должны быть условия содержания в местах лишения свободы, и права на медицинское обслуживание. Соответствуют ли латвийские места заключения общеевропейским критериям? – увы.

Во-вторых, человек выйдет на свободу с основательно подорванным здоровьем. И с весьма сомнительными возможностями для лечения хотя бы уже потому, что выйдет он из стен «учреждения» бедным. И это тоже серьезная проблема: в заключении, как правило, достойно заработать невозможно. Оплата труда заключенных даже близко не приближается к минимальной зарплате, утвержденной в государстве! Так что, проведя в ненормальных условиях длительное время, вряд ли человек сможет оперативно адаптироваться к нормальной жизни.

Я бы очень порекомендовал всем полицейским, прокурорам и особенно судьям регулярно навещать пенитенциарные учреждения и смотреть, в каких условиях находится люди, чем они там занимаются, как и насколько качественно выполняются требования Правил КМ, где заключенным гарантируется право на получение медицинских и прочих услуг. Потому что на бумаге все выглядит красиво – а как все это в жизни?

И, наконец: на мой взгляд, сегодня судебный аппарат ориентирован именно на наказания в виде лишения свободы, не рассматривая возможности альтернативных наказаний. В результате создается СЛИШКОМ большое количество заключенных. Пробыв «на нарах» энный срок, эти люди возвращаются в общество, мягко говоря, не очень лояльными как к государству, так и к обществу в целом.

Между тем существует множество альтернативных наказаний – денежные штрафы, принудительные работы, контроль Службы пробации, и проч., что не связано с «отсидкой». Электронный «браслет», наконец, позволяющий контролировать как местонахождение человека, так и его поведение. Зачем сразу – в тюрьму? Особенно в такую, как, например, Рижская центральная, которая была построена в 1003–1905 годах, еще при Российской империи?

На мой взгляд, многие альтернативные меры могут «работать» гораздо более эффективно, чем лишение свободы, особенно если человек оступился впервые. Тюрьма крайне редко кого-либо исправляет – скорее наоборот. И в то же время есть множество случаев, когда человеку можно и даже нужно просто дать шанс, – и он, оказавшись перед реальной угрозой в случае рецидива лишиться свободы, больше никогда в своей жизни не совершит ничего противозаконного.