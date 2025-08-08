«Бардак на железной дороге! Что с пассажирами?» В новый поезд Vivi врезалась дрезина 1 2151

Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Бардак на железной дороге! Что с пассажирами?» В новый поезд Vivi врезалась дрезина
ФОТО: TikTok

В латвийских соцсетях делятся видеороликом, на котором запечатлен попавший в аварию новый поезд Vivi: несколько стекол выбиты, а рядом с поездом стоят технические работники железной дороги в жилетах.

На выложенном в соцсети TikTok ролике - съемка шла из окна проходящего мимо поезда, - видно новую электричку Vivi с выбитыми стеклами там, где расположены места для пассажиров. Рядом стоит грузовой мини-поезд - дрезина.

На вопрос, что случилось, в комментариях к видео пишут: что смешного? В бок электрички въехала дрезина. "Дрезина проехала запрещающий сигнал маневренного светофора, в результате чего произошло боковое столкновение", - поделился Михаилс. "Смешно то, что я не могу понять что такое дрезина", - написала "неясная дама". "Дрезина это трактор на колесах, что стоит на переднем плане. Он видать таскает доски на строительство временных перронов на Центральном вокзале в Риге", - пояснил Харис.

@bailtil Avg experienci in vivi#jet2holidays ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

"У меня друг работает в Pasažieru vilciens (PV или Vivi) уже 30 лет. Говорит, что сейчас специалистов не учат. Набирают отовсюду. Вот и результат, и это только начало", - написал Камил. "Бардак на железной дороге", - считает Алекс.

Есть ли пострадавшие пассажиры в результате столкновения, не указано.

