Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Людей призывают не приближаться к опасному зданию в Даугавпилсе 1 806

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Людей призывают не приближаться к опасному зданию в Даугавпилсе
ФОТО: Google Maps

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) призывает людей, особенно детей и подростков, не приближаться к находящемуся в опасном состоянии зданию на улице Чиекуру, 4 в Даугавпилсе, так как оно может представлять угрозу здоровью и безопасности людей, сообщили агентству LETA в ГБКС.

Это общественное здание третьей группы, построенное как офисное, однако в настоящее время оно признано деградирующим и опасным для безопасности людей и запрещено к эксплуатации.

В ходе повторного обследования здания строительный инспектор ГБКС обнаружил реальную опасность падения осколков стекла и фрагментов деревянных конструкций на прохожих, люки в подвале не закрыты и не огорожены, существует риск падения в них и получения травм, а дверные и оконные проемы не закрыты для предотвращения проникновения в здание посторонних лиц.

Директор ГБКС Байба Витолиня отмечает, что бюро признало здание опасным в 2024 году, но, несмотря на неоднократные предупреждения, владельцы не приняли мер по повышению безопасности. За это время здание сменило владельца, и ГБКС предписал как нынешнему, так и предыдущему владельцу принять меры, чтобы устранить опасность.

Во время последней проверки здания строительный инспектор обнаружил, что не только не соблюдается запрет на использование здания и не принимается достаточных мер для повышения безопасности, но и здание частично используется для коммерческой деятельности.

Бюро информировало самоуправление о сложившейся ситуации.

×
Читайте нас также:
#регионы Латвии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
1
2
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео