Годовая инфляция в Латвии в июле составила 3,8%, говорят опубликованные латвийским ЦСУ данные. Хотя многие латвийцы утверждают в соцсетях, что цены в магазинах страны повысились за год куда больше.

Потребительские цены в Латвии в июле этого года выросли на 0,1 % по сравнению с июнем и на 3,8 % в годовом исчислении - в июле этого года по сравнению с июлем 2024 года, что соответствует уровню инфляции месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос на 2,9% в июле по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года наиболее значительное влияние на изменение уровня цен оказали товары и услуги, связанные с транспортом (+0,3 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,1 процентного пункта), одежда и обувь (-0,3 процентного пункта), различные товары и услуги (-0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,3%. Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен в группе внесли свежие фрукты (+3,0%) и картофель (+9,9%). Кофе стал дороже на 1,7%. Минимальный прирост цен был зафиксирован на хлеб (+1,2%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,2%) и безалкогольные напитки (+6,9%). Цены выросли на мясо птицы (+0,8%). Свежие овощи стали дешевле на 3,4%. В основном из-за акций снизились цены на свежую или охлажденную рыбу (-13,3%), шоколад (-1,9%), кондитерские изделия (-0,9%), творог (-2,4%), сладости (-3,7%).

В группе одежды и обуви цены снизились на 5,3%. За месяц средний уровень цен на одежду снизился на 6,2%, на обувь - на 3,8%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен вырос на 0,3 %. Наиболее значительно в группе выросли цены на электроэнергию (+0,8%) и отопление (+0,2%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, стали дороже на 1,9%, в основном за счет роста цен на топливо на 2,6%, в том числе на дизельное топливо - на 4,1%, бензин - на 1,2% и на автогаз - на 0,5%. Также подорожал воздушный, морской и автомобильный пассажирский транспорт.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 0,5 %. Корм для домашних животных с завершением акций стал дороже на 3,9 %. Также подорожали комплексные услуги отдыха и подписка на телевидение. Цветы подешевели.

В группе "Разные товары и услуги" цены снизились на 1,7 %, в основном за счет акций на товары личной гигиены и красоты.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен был зафиксирован на вино, мебель для дома, мобильные телефоны, услуги ресторанов и кафе и пиво. Цены на крепкий алкоголь снизились.

Наибольшее влияние на изменения потребительских цен в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,8 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,6 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,4 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,3 процентного пункта), здравоохранение (+0,2 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,2 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен оказал кофе (+34,2%). Также подорожали мясо птицы (+17,9%), свежие фрукты (+13,2%), шоколад (+29,2%), яйца (+19,3%), сливочное масло (+19,8%) вяленое, соленое или копченое мясо (+4,5%). Цены выросли на молочные продукты (+6,9%), молоко (+7,1%), кондитерские изделия (+4,4%), растительное масло (+19,9%), говядину (+28,9%), фруктовые и овощные соки (+7,1%), сыр и творог (+1,9%), мороженое (+6,1%). Подешевели картофель (-9,3%), сахар (-18,7%), свежая или охлажденная рыба (-13,4%), мука и другие крупы (-3,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 5,9 %. На табачные изделия цены в среднем за год выросли на 9,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,9 %, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен вырос на 3,3 %. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+7,1 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+7,8%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту (+12,0%), вывоз мусора (+11,0%), аренда (+3,1%), услуги канализации (+4,0%) и водоснабжение (+2,7%). Однако отопление (-3,5%) и твердое топливо (-3,2%) были дешевле.

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен вырос на 3,6%. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, медицинские аналитические лаборатории и радиологические центры.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли на 5,0%, при этом подорожали подписка на телевидение, услуги для отдыха и спорта, газеты и журналы, корма для домашних животных.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц увеличился на 5,4 %. Подорожали услуги питания, в том числе рестораны и кафе - на 3,9 %, столовые - на 6,4 %, фастфуд - на 6,2 %. Гостиничные услуги также стали дороже на 10,3 % за год.

В других группах потребления наиболее значительно выросли цены на телекоммуникационные услуги, прочие услуги для личного автотранспорта, дошкольное образование, обувь, расходы на проживание в домах престарелых, мебель для дома, авиационный пассажирский транспорт. С другой стороны, подешевели топливо (-2,5%), товары личной гигиены и красоты, страхование автотранспорта, подержанные автомобили.