Жители Пурвциемса жалуются на брошенный автомобиль, который почти два года находится между многоквартирным домом и Рижским техникумом туризма и креативных индустрий. Несмотря на то что машину неоднократно осматривали правоохранители, она всё ещё стоит на месте, как и прежде, сообщает передача Bez Tabu ( ТВ3 ).

Место нахождения автомобиля изменилось несколько лет назад, когда он ещё был на ходу, однако с каждым днём его вид становился всё более унылым, и теперь он привлёк внимание бездомных, которые в нем спят. В июле по поводу этой машины в муниципальную полицию поступило два вызова, однако в целом авто осматривали значительно чаще.

Брошенные автомобили с общественных парковок по истечении установленного срока эвакуируют на специальную стоянку. Если владелец захочет вернуть свой автомобиль, он должен возместить расходы на его перемещение и хранение. По словам правоохранителей, эта машина стоит на частной территории, принадлежащей техникуму. Действовать они могут только в случаях, когда брошенные автомобили находятся на общественных дорогах.

Рижский техникум туризма и креативных индустрий уже долгое время пытался найти решение этой ситуации, но безуспешно. По мнению муниципальной полиции, транспортное средство находится на частной территории. Техникум же считает, что дорога, на которой стоит автомобиль, должна считаться дорогой, так как она общедоступна и по ней ежедневно передвигаются как пешеходы, так и транспортные средства. До сих пор с полицией не удалось найти решение для принудительного перемещения автомобиля.

Правоохранители призывают повторно обратиться в полицию с письменным заявлением, чтобы оценить возможность всё-таки переместить машину с территории на специальную стоянку для брошенных автомобилей.