С сегодняшнего дня Погранохрана подняла цены на услуги 2 1347

Дата публикации: 14.08.2025
Изображение к статье: С сегодняшнего дня Погранохрана подняла цены на услуги
ФОТО: Виталий Вавилкин

Вслед за полицией, которая недавно повысила цены на платные услуги, латвийская Пограничная охрана тоже решила не отставать. С 14 августа вступили в силу изменения в правилах Кабинета министров № 572 «Прейскурант платных услуг Государственной пограничной охраны». Корректировка цен проведена с учетом нынешней экономической ситуации: часть услуг подорожала, часть — наоборот, стала дешевле, сообщает LVportals.

Согласно пояснениям, стоимость услуг изменилась из-за роста или снижения прямых и косвенных затрат. Так, подорожала техническая экспертиза документов, а также услуга использования воздушного судна для ожидания между полетами на земле во время частных публичных мероприятий. В то же время подешевели полеты вертолетов на таких мероприятиях, что связано с уменьшением стоимости авиационного топлива.

Например, час технической экспертизы документов ранее обходился в 34,85 евро, теперь — 47,02 евро. Час ожидания на земле вертолета AB206B вырос с 158,20 до 171,75 евро, а вертолета AW119MKII — с 346,22 до 361,25 евро. Зато час полета AB206B подешевел с 384,71 до 372,68 евро, а AW119MKII — с 723,48 до 683,21 евро.

Платные услуги пограничников оказываются в том числе организаторам публичных мероприятий, если их проведение утверждено Кабинетом министров и оказание услуги не мешает выполнению основных функций ведомства.

Теперь и пограничная охрана, и полиция перешли на новый тарифный уровень, что, по-видимому, становится общей тенденцией для государственных структур, зарабатывающих на дополнительных услугах.

#граница #цены
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
