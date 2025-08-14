Уже мало кто из рижан помнит о трагедии, произошедшей 13 августа 1950 года прямо в центре столицы - возле Каменного моста. Тогда буквально в 6-7 метрах от берега перевернулся и затонул речной прогулочный пароход "Маяковский". В результате начавшейся паники погибли 147 человек, среди которых были 48 детей, пишет Otkrito.lv.

Редкий рижанин или турист сегодня обратит внимание на памятную доску, закрепленную на одном из причалов Даугавы возле Каменного моста. На трех языках на ней упоминаются 147 пассажиров парахода "Маяковский", которые погибли тут 13 августа 1950 года (кстати, доску открыли лишь в августе 2011 года). Эта трагедия стала самой крупной водной катастрофой в истории Латвии.

Как пишет "Википедия", старое однопалубное судно под названием «Vilnis» («Волна») после Великой Отечественной войны было реконструировано в прогулочный пароход. Ему надстроили палубу, приспособили для прогулок и переименовали. Пароход был рассчитан на 150 пассажиров. Местом его стоянки был выбран причал на реке Даугава напротив здания Рижского технического университета, справа от Каменного моста.

13 августа около полудня пароход вернулся из утреннего (первого) рейса в Межапарк. Был жаркий воскресный денек, всем хотелось освежающей прогулки по Даугаве. Цена билета была совсем небольшой: 2 рубля 40 копеек. В результате рекламной кампании в газетах и по радио, в ожидании речной прогулки скопилось огромное число людей.

Не дожидаясь высадки группы московских пионеров, народ, стоявший на пристани в ожидании посадки, бросился штурмовать судно. В результате, когда была превышена максимальная нагрузка, пароход осел в воду по иллюминаторы и стал раскачиваться. На момент катастрофы на борту находилось 350 человек. Пытаясь спастись, пассажиры начали прыгать с тонущего парохода на причал и в воду. Команда полностью утратила контроль над судном, и его начало медленно сносить течением от берега. Отвесные стены набережной не позволяли прыгнувшим в воду выбраться на берег. Люди в панике цеплялись друг за друга в надежде спастись и вместе шли на дно. Лишь те, кто успел отплыть подальше, спаслись. Глубина Даугавы в этом месте 8 метров.

В связи с жарой, на железнодорожном мосту проводились работы по регулированию приборов, и заместитель начальника по восстановлению железнодорожных мостов Рижской дистанции пути Нахман Розенберг находился вместе с бригадой на мосту. Согласно требованиям техники безопасности, под ним стояла моторная лодка со спасательными кругами. Как только рабочие услышали крики со стороны набережной и увидели людей в воде, Нахман Розенберг с бригадой схватили спасательные круги, сели в лодку и поехали на помощь тонущим; им удалось вытащить около 15 человек.

В книге Гайтиса Грутупса описывается пример массового героизма 26 студентов Московского энергетического института, которые в момент трагедии находились на Понтонном мосту, возвращаясь на грузовике из военно-патриотического лагеря. Студенты связали пояса и бросали их утопающим. В общей сложности им удалось спасти около 70 человек. Рижанин Василий Васильевич Кучинский, 1914 г.р., работал водителем грузовика (лесовоза). Во время трагедии он проезжал мимо набережной, остановился и кинулся спасать утопающих, так как был спортивным человеком и имел разряд по плаванию. Ему удалось спасти более 10 человек.

К сожалению, несмотря на активные спасательные работы и на то, что судно находились всего в 5-6 метрах от причала, погибли 147 человек, среди которых были 48 детей. Кстати, в материалах уголовного дела есть документ о национальном составе погибших: 68 русских, 66 латышей, 10 евреев и три представителя других национальностей.

Прогулочным пароходом управляли два человека: капитан Бернхард Хаманис и его помощник Янис Вейдеманис. Они договорились водить его по очереди – сутки через сутки. 13 августа дежурство выпало Янису Вейдеманису. Тем не менее на скамье подсудимых они оказались оба, и оба своей вины не признали, несмотря на нарушения правил техники безопасности. Однако и Хаманиса, и Вейдеманиса, а также еще трех ответственных чиновников из управления по транспортному освоению малых рек приговорили тогда к длительным срокам заключения: от 5 до 10 лет. Все они были амнистированы после смерти Сталина в 1953 году.

Комментируя информацию об этой трагедии в соцсетях, местные жители пишут: "Моя мама видела. Жила в старой Риге, гуляли на набережной",

"У моей мамы подруга погибла на этом кораблике",

"Я всегда удивлялась, как мало людей в моем поколении (70-х годов рождения) с детства знали об этом факте", "Моя мама с подругой/ обе только что закончили мединститут / были в этот момент на набережной: мама рассказывала, что делали искусственное дыхание спасенным людям",

"Моя мама тоже рассказывала, они опоздали на этот пароход. Бог миловал. Очень страшная трагедия, папа помогал в спасении людей", "Моя бабушка была свидетелем данного страшного события. Мне долгое время не разрешали совершать прогулки на теплоходе", "Мне было тогда 2 года. Помню разговор моей мамы с подругой. Они говорили о том, что об этом случае нельзя было говорить под страхом ареста".