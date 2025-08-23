Baltijas balss logotype
Много ли граждан России проживают в Латвии? Обнародована статистика

Наша Латвия
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Много ли граждан России проживают в Латвии? Обнародована статистика
ФОТО: Youtube

В начале июля этого года в Латвии были зарегистрированы 41 842 гражданина России, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ)

В начале июля декларированный, зарегистрированный, указанный или последний адрес места жительства этих лиц в Регистре физических лиц УДГМ был указан в Латвии.

Также на 1 июля в Латвии были зарегистрированы 6833 гражданина Украины, 5838 граждан Индии, 4985 граждан Литвы и 4475 граждан Узбекистана.

В Регистре физических лиц УДГМ в начале июля также были зарегистрированы 31 792 человека со статусом временной защиты в Латвии. Он предоставляется лицам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за вооруженных конфликтов, продолжительного насилия, серьезной угрозы правам человека либо пострадали от систематических или массовых нарушений прав человека.

Также в стране зарегистрированы 170 463 негражданина Латвии.

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    23-го августа

    ... и какой же из них процент – владельцев недвижимости в Латвии? (интересуюсь, потому что – в 1940-м "освободители национализировали" квартиру в 319 кв.м) и что же будет с их квартирами? Тоже национализируют?

    7
    11

