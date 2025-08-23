Много ли граждан России проживают в Латвии? Обнародована статистика

В начале июля этого года в Латвии были зарегистрированы 41 842 гражданина России, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ)

В начале июля декларированный, зарегистрированный, указанный или последний адрес места жительства этих лиц в Регистре физических лиц УДГМ был указан в Латвии.

Также на 1 июля в Латвии были зарегистрированы 6833 гражданина Украины, 5838 граждан Индии, 4985 граждан Литвы и 4475 граждан Узбекистана.

В Регистре физических лиц УДГМ в начале июля также были зарегистрированы 31 792 человека со статусом временной защиты в Латвии. Он предоставляется лицам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за вооруженных конфликтов, продолжительного насилия, серьезной угрозы правам человека либо пострадали от систематических или массовых нарушений прав человека.

Также в стране зарегистрированы 170 463 негражданина Латвии.