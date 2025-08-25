Снова реформа: латвийские школьники будут сдавать экзамены по-новому

В новом учебном году в Латвии ожидаются изменения в порядке сдачи централизованных экзаменов.

В 2025/2026 учебном году ожидаются изменения в порядке сдачи государственных проверочных работ, которые коснутся как требований к сдаче экзаменов, так и их организации и содержания, сообщила в понедельник журналистам руководитель Государственного агентства развития образования (ГАРО) Инта Озола.

Изменения коснутся выпускников основной и средней школы, которые с 2022/2023 учебного года сдают экзамены в соответствии с новым содержанием обучения.

Чтобы получить подтверждение об освоении общего основного образования, ученик основной школы должен будет сдать экзамен по латышскому языку, иностранному языку и математике. А старшеклассникам надо будет сдать экзамен по латышскому языку, математике и иностранному языку хотя бы на оптимальный уровень и два экзамена из 14 предложенных на высший уровень.

В следующем учебном году выпускникам средней школы предстоит сдавать новый централизованный экзамен по биологии, химии или физике на оптимальный уровень или по естествознанию на общий уровень освоения учебного контента. Кроме того, предполагается снизить количество сдаваемых в обязательном порядке экзаменов на высший уровень с двух до одного и отменить требование о предоставлении материалов для доступа к централизованным экзаменам на углубленных курсах.

Экзамен по иностранному языку для 9-х классов предложено организовать как мониторинговую работу. Также планируется, что в следующем году выпускники основной школы должны будут достичь на экзамене оценочного порога не менее 15%. Последние два года ученикам 9-го класса было достаточно 10%, чтобы экзамен считался сданным.

Идея о пересмотре количества централизованных экзаменов не нова. Дискуссии об этом проходили в Сейме неоднократно, в том числе прошлой осенью.