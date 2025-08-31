В соцсети Facebook рижане удивляются: в Риге обнаружены довольно свежие - одной из них год - остановки для общественного транспорта, где транспорт раньше ходил, а теперь не ходит - но деньги на остановку из бюджета выделены и успешно освоены.

"А вы знаете, что в Риге есть не только остановки общественного транспорта, но и остановки-призраки? Более того, они свежие, - на их реализацию освоен бюджет (налоги, которые мы все платим в бюджет Риги), остановки были открыты с фанфарами и фотографиями в соцсетях Рижской думы, но транспорт там не ходит!", - пишет одном из рижских сообществ в соцсети Facebook пользователь Валдис. - "Одна из таких остановок размещена прямо рядом с Центральным вокзалом в центре города - напротив офисов железной дороги, в здании где туристическая фирма, на бывшей улице Тургенева, которая теперь, после переименования называется "улица Вильгельма Пурвиша". Раньше там ходили троллейбусы, автобусы, но после того как установили свежую остановку, сделав даже платформу для высадки и посадки пассажиров, то после открытия остановки весь транспорт... исчез. Теперь там ходят разве что призраки. Зачем на это тратить бюджетные деньги на ремонт остановки, если знаешь, что транспорт ходить не будет? Цель заказчиков видимо одна - полный распил!"

"Видела сюжет по ТВ открытия данной остановки. Проходя мимо, удивилась, что расписания транспорта нет. Села там передохнуть на скамеечку, так как шла со стороны рынка и улицы Гоголя, ко мне подошел молодой человек и сказал, что транспорт можете не ждать, он здесь больше не ходит уже год с момента "обновления" остановки. Вот и думайте, кому выгодно. Считаю, это разбазаривание бюджета города", - поделилась Мария.

