«Лоб в лоб!» Жители удивлены деревьям посреди тротуара на улице Тербатес в Риге

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
скриншот TikTok

скриншот TikTok

Рижане жалуются на то, что пройти по улице Тербатес спокойно уже невозможно - из-за нововведений Рижской думы.

На улице Тербатес в Риге высадили деревья - казалось бы, приятная новость для рижан. Но вся соль в том, как это реализовали проектировщики от Рижской думы. Так, деревья находятся практически посреди тротуара, и чтобы пройти между летней верандой кафе и ресторана, нужно теперь ходить "зигзагами". Об этом пишут латвийцы в соцсети TikTok.

@urban_pulse_ Oho Tērbatas ielā parādās jauni koki. Nepierasti un patīkami 🥳 #riga #pilsetvide #latvia ♬ original sound - URBAN PULSE 🌆

Также рижане задаются другим актуальным вопросом - когда в Латвии выпадает снег и на зданиях на центральных улицах висят сосульки, то владельцы зданий ограничивают территорию на тротуаре, чтобы люди могли идти ближе к проезжей части и подальше от зданий. Как теперь люди будут ходить, если там растут деревья?

"Как теперь ходить? Фейсом о фейс" ("Лоб в лоб" - прим.) - пишут в комментариях. "Проектировал большой интеллектуал! Деревья высажены практически посреди пешеходного тротуара. Как людям пройти между верандой кафе и деревьями, которые высажены вплотную? Там еле может пройти один человек. И никто в Рижской думе не подумал о том, что могут быть идущие навстречу пешеходы! Не говоря уже о том, что самокатчики и велосипедисты вовсю гоняют по центральным улицам города, без всяких правил. Вот так бывает, когда хочешь сделать "как в развитых столицах Европы", а получается по-местечковому - без учета логистики пешеходов и удобства", - отмечает Марис.

"Латвийский феномен! Теперь приходится идя по улице изгибаться между терасами и деревьями, а ведь еще есть скутеристы - охотники за пешеходами, велосипедисты с низкой самооценкой и другие люди без культуры и знания правил езды по тротуарам" - отметила Ниева.

"Как люди будут ходить зимой, когда вдоль домов стоят ограничетиле из-за опасности падения снега с крыш", "Как теперь ходить? Фейсом о фейс" ("Лоб в лоб" - прим.), - пишут в комментариях.

Читайте также: «Полный распил!» В Риге обнаружены новые остановки-призраки: транспорт там больше не ходит

#рига
(4)
  • П
    Процион
    31-го августа

    Рижская Дума при мэре Ушакове планировала ул.Тербатас (ул.П.Стучки) вообще сделать пешеходной. Оставить только троллейбус номер 1. Дума поменялась, а силёнок и ума у новых депутатов на это не хватило. Несмотря на то, что теперь у мэра и заместителей не 1 штука (Америкс), а целый пучок, да и зарплата у каждого больше чем было у Ушакова и Америкса вместе. А то что «лоб в лоб» — так это для некоторых даже полезно, мозги на место встанут.

    10
    1
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Самая крупная организация в сегодняшем мире-это дебилы.Нн обошла эта участь стороной и Латвию в лице Сейма,министров и чиновников РД....

    22
    4
  • bt
    bory tschist
    31-го августа

    ... это возмущение "жителей" (скорее всего не коренных) ещё раз доказывает, что с залётными деревенскими дебилами в Риге – дефицитаа нет. _ y них же привычка – под гармошку, взявшись под руки, широко разгуливать

    7
    27
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го августа

    "Благими намерениями выстелина дорога в ад". Это девиз современной Рижской думы. Столбики где надо и где не надо, бестолковые и опасные велосипедные полосы на проезжей части, деревья посредине тротуаров и т.д. -- все это хуторское мировозрение с единственной целью "пилить бабло". То ли ещё будет!!!

    38
    6
