На улице Тербатес в Риге высадили деревья - казалось бы, приятная новость для рижан. Но вся соль в том, как это реализовали проектировщики от Рижской думы. Так, деревья находятся практически посреди тротуара, и чтобы пройти между летней верандой кафе и ресторана, нужно теперь ходить "зигзагами". Об этом пишут латвийцы в соцсети TikTok.

Также рижане задаются другим актуальным вопросом - когда в Латвии выпадает снег и на зданиях на центральных улицах висят сосульки, то владельцы зданий ограничивают территорию на тротуаре, чтобы люди могли идти ближе к проезжей части и подальше от зданий. Как теперь люди будут ходить, если там растут деревья?

"Как теперь ходить? Фейсом о фейс" ("Лоб в лоб" - прим.) - пишут в комментариях. "Проектировал большой интеллектуал! Деревья высажены практически посреди пешеходного тротуара. Как людям пройти между верандой кафе и деревьями, которые высажены вплотную? Там еле может пройти один человек. И никто в Рижской думе не подумал о том, что могут быть идущие навстречу пешеходы! Не говоря уже о том, что самокатчики и велосипедисты вовсю гоняют по центральным улицам города, без всяких правил. Вот так бывает, когда хочешь сделать "как в развитых столицах Европы", а получается по-местечковому - без учета логистики пешеходов и удобства", - отмечает Марис.

"Латвийский феномен! Теперь приходится идя по улице изгибаться между терасами и деревьями, а ведь еще есть скутеристы - охотники за пешеходами, велосипедисты с низкой самооценкой и другие люди без культуры и знания правил езды по тротуарам" - отметила Ниева.

