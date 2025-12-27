В ближайшие пару недель Рождественских праздников и Нового Года столбик температуры в Риге не опустится ниже минус 7, обещают синоптики. Но, как говорится, зима еще в начале — да и по не столь уж маленькой нашей республике метеорология разнится. Коммунальные платежи в начале 2026 года могут преподнести весьма неприятные сюрпризы.

И потому, тем более актуальным выглядят данные Государственного контроля — ежегодно Латвия на отопление вынуждена тратить 550-600 миллионов евро, включая 360-390 миллионов затрат жителей многоквартирных домов.

Как сэкономить миллиарды

На днях государственные ревизоры представили в Сейме свою проверку расходования средств, выделяемых из фондов Евросоюза на утепление зданий. Вроде бы программы пользуются бешеным спросом — доступные до 2027 года 173 миллиона евро разобрали за месяц. Вдобавок, до 2023 года по линии Социального климатического фонда можно занять 127 миллионов евро – «лицам, подверженным риску энергетической бедности».

Мероприятия ведутся Министерством экономики, Министерством климата и энергетики, а также финансовым институтом развития ALTUM, в компетенцию коего входит присвоение займов на повышение энергоэффективности жилья.

Всего, по оценкам Госконтроля, в Латвии около 39,5 тысячи многоквартирных зданий, из коих 34-36 тысяч не являются энергоэффективными (принадлежат к т.н. классу F). Перестроить можно 26,6 тысячи зданий, а 30% жилого фонда в стране восстанавливать – «нецелесообразно».

До сих пор самым активным образом у нас перестраивались дома в 2007-2013 гг. – 741 здание на 63,2 миллиона евро. В последующие 6 лет энергоэффективность повысило 621 здание, на 149,1 миллиона евро. Фонды ЕС на 2021-2027 гг. освоены пока что на 173 миллиона, и 357 проектов. Задача ставится амбициозная — до 2030 года среднее потребление энергии должно уменьшиться на 16% по сравнению с 2020 годом. А к 2050 году – «всем зданиям нужно быть безэмиссионными».

Последняя задача с сегодняшних позиций, впрочем, кажется совершенно фантастической, ибо до сих пор, с худо ли бедно, но осуществлявшимся финансированием Евросоюза, удалось отремонтировать всего 4% всех многоквартирных домов Латвии. Чтобы в следующие 5 лет провести повышение энергоэффективности 2000 домов, нужно 1,5 миллиарда евро. Вопрос в принципе решаемый — это гораздо меньше, чем ЛР тратит в течение года на военные расходы. Однако оборона это святое, а на утепление у нас доступны лишь 230 млн евро. Национальные трудности утепления

В Латвии, напомним, никто не отменял Национального плана энергетики и климата, рассчитанного до 2030 года. Проблема, однако, в том, что его сочиняли, когда самой грозной напастью для народного хозяйства была пандемия коронавируса. И никто не предполагал, к примеру, что рассчитанная на дешевый российский газ национальная энергосистема сама по себе сделается источником двузначной инфляции, как то произошло после объявления Брюсселем санкций в отношении РФ.

А ведь «повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов в Латвии в основном базируется только на средствах Европейского Союза...»

На этом фоне ревизоры доложили Комиссии Сейма по ревизиям и публичным расходам, руководимой Гатисом Лиепиньшем («Новое Единство»):

Возрастающие строительные затраты существенно сокращают финансовые выгоды от энергоэффективности;

Ответственные учреждения не используют все доступные возможности для привлечения финансирования, что обеспечило бы более выгодные условия для содействия проектам энергоэффективности;

Недостает целевого механизма предоставления поддержки домохозяйствам с низкими доходами, чтобы долгосрочно уменьшить груз жилищных пособий для бюджетов самоуправлений;

Необходимая услуга качественного руководства проектом реновации порождает несоразмерную нагрузку для владельцев квартир;

Ответственные учреждения и самоуправление активно информируют жителей, но недостаточно привлекают предприятия, хозяйствующие в жилых домах, потому владельцы квартир не осведомлены о возможностях утепления.

Почем квадратный метр?

«Очень большой разброс стоимости проектов», – выяснили госконтролеры. Если нижняя отметка утепления вполне вменяема, около 60 евро, то верхняя — более 1200 евро за квадратный метр, уже сопоставима со стоимостью самой квартиры. Да что там говорить — вот объявление о продаже 1-комнатной квартиры в Вецмилгрависе, причем в реновированном в 2024 году доме — около 855 евро за квадратный метр.

Аналогично, разнятся цены ремонта в разных регионах — более дешевым выглядит Курземе (205,01 евро/м2 в Лиепае), существенно дороже Видземе (Валкский край - 414,34 евро/м2). Также очень дорого получается во вроде бы малообеспеченной Латгалии (Резекне — 409,77 евро/м2). Рига же ближе к верхнему уровню — 370,43 евро/м2.

Точно так же совсем не очевидной выглядит стоимостное выражение экономии энергии, поскольку нижняя планка сбережения на 1 мегаватт — 1609 евро, а высшая — 31 711 евро. В среднем же, получилось 4032 евро/мВт.

Стоимость работ в строительстве за последние 7 лет в Латвии выросла на 52%, но вот что касается энергоэффективности — то здесь наблюдался вдвое высший прирост, на целых 127%. Это вполне объяснимо — строители прекрасно понимают, что имеют дело с отчаявшимися людьми, которых заставили вписаться в схемы по освоению дурных, европейских, денюжек. И деваться им — некуда.

«Возрастающие строительные затраты существенно уменьшают финансовые выгоды от энергоэффективности», – констатирует Госконтроль. По опросам жильцов, которые уже утеплились, в 61% случаев цена на отопление понизилась. Однако в 27% отмечается, что она уменьшилась лишь незначительно, 8% – осталась неизменной, а в 4% – даже выросла!

Ко всему прочему, выплаты по взятым кредитам необходимо вести не только во время отопительного сезона. А круглый год. В частности, для вышеупомянутой «однушки» в Вецмилгрависе площадью 31 кв. м, это приплюсовывает 60 евро в месяц. Потому, при суммарном учете понижения расходов на тепло и погашения кредита, общее уменьшение счетов за отопление имеется только у 39% жителей.

В качестве одного из возможных ходов государства по стимулированию энергоэффективности, Госконтроль предложил ALTUM — понизить ставки по кредитам. Сегодня оные составляют 3,9% годовых, при 20-летнем сроке выплаты. Если же уменьшить до 3%, то это приведет к нетто-экономии более чем у половины заемщиков.

Но и при таком аттракционе невиданной щедрости со стороны государства, лишь 54% всех участников программ по утеплению получат хотя бы небольшой плюсик в свой кошелек. Так что, по сути, выходит без разницы — либо мы платим энергетикам, но только в холодное время года, либо круглый год — строителям и банкирам.