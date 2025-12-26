Скончался бывший чемпион Латвии по веломарафону MTB Нормундс Звиедрис, говорится в сообщении Латвийской федерации велоспорта в социальной сети Facebook.

Звиедрис был руководителем спортивного клуба «ZZK» и сети веломагазинов «ZZK», чемпионом Латвии среди любителей в шоссейном велоспорте и активным сторонником развития велоспорта.

С 28 января по 13 июня 2014 года Звиедрис занимал должность председателя думы Адажского края.

Также Звиедрис был членом правления объединения «Предприниматели Адажи» и поддерживал различные спортивные мероприятия, спортивные организации и молодых спортсменов в Адажском крае.