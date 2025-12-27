Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ураганный ветер усилится: синоптики Латвии выпустили новое предупреждение 0 2768

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ураганный ветер усилится: синоптики Латвии выпустили новое предупреждение
ФОТО: LETA

В субботу ожидается облачная погода с сильным ветром, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Любителей прогуляться в выходной день на взморье следует быть осторожными!

Утром местами на востоке, а днем и в других регионах Латвии ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, на востоке также снег.

Утром будет дуть умеренный западный ветер, который в течение дня перейдет в северо-западный и усилится до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 20-23 метров в секунду, а вечером - до 26 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, временами между облаками выглянет солнце. Во второй половине дня ожидается дождь, вечером также мокрый снег.

Утром в столице будет дуть умеренный западный ветер, в течение дня он сменится северо-западным и усилится до 20-22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Как сообщалось, синоптики объявили оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Предупреждение будет действовать с 11:00 в субботу до 16:00 в воскресенье.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео