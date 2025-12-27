В субботу ожидается облачная погода с сильным ветром, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Любителей прогуляться в выходной день на взморье следует быть осторожными!

Утром местами на востоке, а днем и в других регионах Латвии ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, на востоке также снег.

Утром будет дуть умеренный западный ветер, который в течение дня перейдет в северо-западный и усилится до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 20-23 метров в секунду, а вечером - до 26 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, временами между облаками выглянет солнце. Во второй половине дня ожидается дождь, вечером также мокрый снег.

Утром в столице будет дуть умеренный западный ветер, в течение дня он сменится северо-западным и усилится до 20-22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Как сообщалось, синоптики объявили оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Предупреждение будет действовать с 11:00 в субботу до 16:00 в воскресенье.