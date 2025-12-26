Baltijas balss logotype
На Латвию идет ураганный ветер! Синоптики предупредили латвийцев

Наша Латвия
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию идет ураганный ветер! Синоптики предупредили латвийцев
ФОТО: LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье.

Предупреждение будет действовать с 11:00 в субботу до 16:00 в воскресенье.

В субботу в середине дня в западных и центральных регионах страны усилится северный, северо-западный ветер, порывы которого составят 20-22 метра в секунду, а вечером на побережье могут достичь 25-28 метров в секунду. Во второй половине дня в воскресенье ветер начнет постепенно стихать.

Синоптики напоминают, что сильный ветер может ломать ветви и деревья, переносить по воздуху незакрепленные предметы, которые могут причинить повреждения или создать угрозу для людей. Также сильные порывы ветра могут повредить инфраструктуру, осложнить условия движения, нарушить электроснабжение.

В первой половине дня в субботу ожидаются небольшие осадки, а к вечеру с поступлением более холодных воздушных масс дождь перейдет в мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3…+7 градусов.

#климат #погода #Латвия #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го декабря

    Может , по сильному ветру, и до нас шары с сигаретами долетят. И это будет справедливо, не только литовцам, от Батьки халява.

    9
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го декабря

    Дада.. снегопады опять... млять... Опять макакой каждое утро свой двор от снега расчищать. 🙄 Нля. Ненавижу снег. Уж заманался от него за жиэнь.

    10
    9

Видео