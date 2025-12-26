Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье.

Предупреждение будет действовать с 11:00 в субботу до 16:00 в воскресенье.

В субботу в середине дня в западных и центральных регионах страны усилится северный, северо-западный ветер, порывы которого составят 20-22 метра в секунду, а вечером на побережье могут достичь 25-28 метров в секунду. Во второй половине дня в воскресенье ветер начнет постепенно стихать.

Синоптики напоминают, что сильный ветер может ломать ветви и деревья, переносить по воздуху незакрепленные предметы, которые могут причинить повреждения или создать угрозу для людей. Также сильные порывы ветра могут повредить инфраструктуру, осложнить условия движения, нарушить электроснабжение.

В первой половине дня в субботу ожидаются небольшие осадки, а к вечеру с поступлением более холодных воздушных масс дождь перейдет в мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3…+7 градусов.