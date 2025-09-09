И отнимать гражданство! Политик предложила проверять язык и у граждан Латвии

"Языкоборец" и депутат Рижской думы Лиана Ланга в своем Фейсбуке разместила пост некой Ядвиги Нейланде, где она призывает ни много ни мало лишать гражданства тех граждан Латвии, которые не владеют государственным языком в нужном объеме.

«Проверка языка необходима также тем гражданам Латвии, которые на латышском не говорят. И решать про лишение гражданства. Так как совсем не понятно — почему до сих пор используется русский язык, хотя у большинства гражданство Латвии», - пишет Ядвига.

Ей вторит Юрис Сталажс: «Еще надо выяснить, откуда у них гражданство, если они не знают государственного языка. Один инвалид сообщил, что не понимает по-латышски. Я ему сказал: «удостоверение действительно только при предъявлении удостоверяющего личность документа». Он показал ЛР ID карту. Где он достал гражданство?»