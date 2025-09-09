Baltijas balss logotype
И отнимать гражданство! Политик предложила проверять язык и у граждан Латвии 15 5041

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
соцсети
И отнимать гражданство! Политик предложила проверять язык и у граждан Латвии

"Языкоборец" и депутат Рижской думы Лиана Ланга в своем Фейсбуке разместила пост некой Ядвиги Нейланде, где она призывает ни много ни мало лишать гражданства тех граждан Латвии, которые не владеют государственным языком в нужном объеме.

«Проверка языка необходима также тем гражданам Латвии, которые на латышском не говорят. И решать про лишение гражданства. Так как совсем не понятно — почему до сих пор используется русский язык, хотя у большинства гражданство Латвии», - пишет Ядвига.

Ей вторит Юрис Сталажс: «Еще надо выяснить, откуда у них гражданство, если они не знают государственного языка. Один инвалид сообщил, что не понимает по-латышски. Я ему сказал: «удостоверение действительно только при предъявлении удостоверяющего личность документа». Он показал ЛР ID карту. Где он достал гражданство?»

#гражданство #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(15)
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    собрались цыганка и еврейка

    31
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    9-го сентября

    Алуксне чей? ))) В эту игру можно играть вдвоём.

    51
    1
  • LM
    Laura Melde
    9-го сентября

    Labi, ka zīdaiņi, piedzimstot, uzreiz runā latviski un saņem pilsonību.

    14
    53
  • ФФ
    Федул Федулов
    9-го сентября

    Правильно и всех латышей проверить на знание латышского и их как носителей на С2 категорию, а кто не сдаст отобрать гражданство. Половина жителей Курземе письменную часть не сдадут.

    149
    3
  • 9-го сентября

    Пустая болтовня от глупых людей ,которые нами управляют. Эти слова только для отвлечения внимания.Европейские конвенции не позволяют лишать гражданства и сделать человека негражданином ни одной страны,если только у него нет второго гражданства.Но у этих людей ,полностью отсустсвуют юридические знания,а есть только желание угодить своего национальному электорату.

    205
    4
  • 9-го сентября

    Не ведитесь люди,на эту херь!Это обыкновенные агенты влияния.Цель у них проста,отвлечение внимания,на время кредитования.Как только очередной кредит на нас повесят,всё стихнет!В Латвии,это стала аксиомой,положение не требующее доказательства.Кто помнит,времена Юриса Добелиса и Мариса Гринблатса?Viena valsts, viena valoda!А оказалось просто очередной кредит взяли для будущего поколения,на собственные нужды.Весь рассчёт прост,отвлечь внимание,а потом забудется.Да и с языком,эти упоротые не смогли договорится и решить,за столько лет.Поэтому и оставили этих клоунов на потом,покемонов из сказки морозко.

    129
    5
  • AS
    Antons Sobakins
    9-го сентября

    Тоесть меня этнического латыша по днк, плохо говорящего по латышски, лишит моих прав в моей стране, потомок шведа хорошо говорящий по латышски? Логика железная.

    150
    1
  • 9-го сентября

    Странные люди,страна в одной большой ж....е,страну прос....и,распродали,своего ничего не осталось,а они все в об языке трындят без остановки.Это дорога в никуда

    240
    3
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    А про что трындеть? Про экономику? Так там все плохо. Про политику? Так там непонятный Трамп. Остается только про русских и про язык.

    92
    1
  • З
    Злой
    9-го сентября

    Ну если примут закон о возможности вернуть статус негражданина.........как знать, как знать.

    87
    7
  • P13
    Podruzka 13
    9-го сентября

    Ну, тогда можно с уверенностью сказать - Латвия потеряла 50% молодёжи, которая сейчас предпочитает общаться на английском. Русским детям это не грозит, они всё таки предпочитают на родном.

    135
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го сентября

    Интересно, как далеко пошлют их граждане Латвии из Австралии, Канады и США, у которых у большинства знание латышского на уровне "лабрит" и "диевс, свети Латвию"?

    184
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    9-го сентября

    граждане Латвии из Австралии, Канады и США -- Ну эти ребята им не по зубам!

    19
    0
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Первую лишить гражданства Нейланде и отправить на историческую Родину и проверить у нее не латышский язык,а родственников до 1940.И поглядим,сколько ,,латышей,,покинет Латвию как Фаина Певзнер-Пугачева -Израиль.👽

    124
    3
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Когда начали проверять знание языка у не граждан ЛР, я предсказывал, что следующий шаг проверять и граждан. Змею рубят кусками. Интересно, как будут отбирать на проверки или всех поголовно? Или, сначала, не " родовых" граждан, а получивших гражданство, а потом уже остальных. Ну, правильно, с какими лозунгами против русских идти в следующем году на выборы.

    192
    1
Читать все комментарии

