Латвии дадут в долг 6 млрд евро, чтобы защищаться от России

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Латвии дадут в долг 6 млрд евро, чтобы защищаться от России

Европейская комиссия во вторник объявила, как между государствами-членами Европейского союза будут распределены кредиты на оборону, общая сумма которых достигает 150 миллиардов евро.

Польша получит наибольшую часть этой суммы — более 43 миллиардов евро. В первую пятерку вошли также Румыния (16,7 миллиарда евро), Франция и Венгрия (по 16,2 миллиарда евро) и Италия (14,9 миллиарда евро).

Латвии выделено чуть меньше шести миллиардов евро (5 680 431 322 евро), Литве — более шести миллиардов (6 375 487 840 евро), а Эстонии — всего два с половиной миллиарда (2 660 932 171 евро). Наименьшую сумму выделят Дании – менее 47 миллионов евро.

Интересно, что среди 19 стран ЕС, подавших заявку на получение кредитов, нет такой европейской державы, как Германия. Там решили вооружаться на свои деньги, без привлечения кредитных ресурсов.

Заявители должны теперь представить инвестиционные планы, и только после этого распределение средств будет окончательно утверждено.

Кредиты на совместные закупки вооружений будут предоставлены через бюджет ЕС и позволят странам приобретать боевые ракеты, орудия, боеприпасы, дроны, системы ПВО, а также другую военную технику.

Европейский инструмент безопасности (SAFE) является частью программы перевооружения Европы, целью которой является сдерживание России от нападения на какое-либо другое европейское государство.

  • пк
    полосатый конь
    10-го сентября

    Это как одолжить первоклашке денег на покупку бейсбольной биты, для защиты от злобных десятиклассников ))))

    7
    1
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Если,как писали американские СМИ,Зеленский энд Ко выводили по 50 млн долларов каждый месяц в ОАЭ на личные нужды,получая миллиарды,то что мешает так поступить и нашим членам ..правительства ? Флаг у них украинский висит,связь ментальная есть и даже святые отцы из одного и того же американского места в штате Нью Йорк.Так что грехи отпустят уже заранее...

    77
    2
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Если литовцы и эстонцы пустят эти деньги точно на развитие страны,то про тут я не уверен абсолютно.Просто кто то станет ещё богаче,а кто то впервые станет миллионером и эта цифра будет точно не один миллион... Но у КНАба глаукома или катаракта на оба глаза или ...По другому то никак...

    86
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го сентября

    Напомните, сколько миллиардов дали Украине? И что, сынку, помогли тебе твои ляхи - ой. извините, гроши? И, кстати, нельзя ли записать, что за взятое в долг правящие политики отвечают СВОИМ имуществом?

    76
    3
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    пенсии не будет

    55
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    10-го сентября

    Потому что платить будет нечем, ну с городскими всё более-менее понятно, а вот хуторские будут выживать на том, что награбила их многочисленная родня годами занимая государственные должности в Риге.

    11
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    хлеб будет стоить 10 евро А квартира 500

    63
    2
  • SS
    Skad Skad
    9-го сентября

    Кто отдавать будет..наши дети давеюно в европе..а мы скоро на пенсии пойдем отдавать...насмешил

    47
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    А если Латвия нищая. Чем отдавать кредиты?

    58
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    А отдавать кредиты жизнями латвийских жителей надо будет?

    70
    3
