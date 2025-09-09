Латвии дадут в долг 6 млрд евро, чтобы защищаться от России

Европейская комиссия во вторник объявила , как между государствами-членами Европейского союза будут распределены кредиты на оборону, общая сумма которых достигает 150 миллиардов евро.

Польша получит наибольшую часть этой суммы — более 43 миллиардов евро. В первую пятерку вошли также Румыния (16,7 миллиарда евро), Франция и Венгрия (по 16,2 миллиарда евро) и Италия (14,9 миллиарда евро).

Латвии выделено чуть меньше шести миллиардов евро (5 680 431 322 евро), Литве — более шести миллиардов (6 375 487 840 евро), а Эстонии — всего два с половиной миллиарда (2 660 932 171 евро). Наименьшую сумму выделят Дании – менее 47 миллионов евро.

Интересно, что среди 19 стран ЕС, подавших заявку на получение кредитов, нет такой европейской державы, как Германия. Там решили вооружаться на свои деньги, без привлечения кредитных ресурсов.

Заявители должны теперь представить инвестиционные планы, и только после этого распределение средств будет окончательно утверждено.

Кредиты на совместные закупки вооружений будут предоставлены через бюджет ЕС и позволят странам приобретать боевые ракеты, орудия, боеприпасы, дроны, системы ПВО, а также другую военную технику.

Европейский инструмент безопасности (SAFE) является частью программы перевооружения Европы, целью которой является сдерживание России от нападения на какое-либо другое европейское государство.