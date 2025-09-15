Звонящие на телефоны латвийцам мошенники, использующие русский язык (зачастую со специфичным акцентом, но не всегда) и представляющиеся от имени сотрудников известных латвийских компаний, недовольны когда их адресаты вдруг переходят на разговор на латышском языке. Об этом написали сами пользователи в соцсети Facebook. Отметив, что уже поступали звонки и на латышском языке - так мошенники осваивают новые технологии, используя автоматические голосовые переводчики.

Как предупреждал портал bb.lv, мошенники придумали новый способ обмануть жителей Латвии. Теперь об этом методе делятся другие латвийцы в соцсети Facebook. Так, в сообществе "Кенгарагс" пишет Олег С.:

"Предупредите пожилых родственников. Новый вид мошенничества. Приходит на телефон звонок. Скрытый номер. Жду звонка, машинально поднимаю трубку. Молодой мужик говорит мне, что звонит из ЛатвэнерХо (сразу говорю, никого не хочу обидеть, но акцент или есть, или его нет). Сообщает, что звонит по поводу замены счётчиков старых на новые. Спрашивает, когда удобнее подъехать- сегодня или завтра. Сегодня, на минуточку, суббота, соответственно завтра воскресенье. Интересуюсь причиной замены. Ответ убивает: "Мы ушли от России (как я понял из БРЭЛЛ), поэтому нужно менять счётчики". Разговор идёт на русском. Прошу говорить со мной по латышски. В ответ - вы же в договоре указали, что понимаете по-русски. Тут я уже не выдерживаю и говорю, что за дурь он несёт. Молодой человек обиделся и сказал, что он хорошо делает свою работу и хочет мне помочь. Я не принял его помощи и положил трубку", - отметил Олег.

"Мне звонили. У них "по сценарию" дальше идёт так. Я назвала персональный код и адрес, договорились на время когда придет мастер, через пол часа снова звонок,что это были мошенники и им нужно меня уберечь иначе они деньги со счета снимут, так как я дала свой персональный код а персональный код нельзя некому давать 🤣. И видно таким образом хотели уже узнать данные карты. Короче, я его послала, сказав, что мой персональный код есть везде и что бы он мне не морочил голову", - сообщила Алла (кстати, персональный адрес жителя в Латвии действительно не является конфиденциальной информацией, о чем есть соответствующая статья на bb.lv - прим. ред.).

"А мне с Tele2 звонили, у меня ошибки в договоре, когда я сказала что они не из теле2, они тоже обиделись, а потом мне угрожали что отключат телефон", - поведала Татьяна.

"Мне тоже звонили из Латвэнерго. Говорю Kāpēc jūs ar mani runājat krieviski? А он мне в ответ Какие армяне? Какие крылышки? Женщина с вами все в порядке?", - написала Елена П.

"Когда мне звонили из Теле2 искусственным латышским (!) голосом и несли всякий бред про якобы завершающийся срок моего договора, я тоже отвечала им на гос.языке. В итоге дяде надоело и он отключил переводчик. И послал меня живым голосом на великом и могучем.😀 Жаль, он сразу бросил трубку, не смогла ему ответить взаимностью.😀", - предупредила Василиса.

"В начале недели тоже звонил. Номер звонящего немецкий. Когда я спросила "Ты что, серьёзно из Германии поедешь мой счётчик проверять?!", обиделся", - поделилась Марина.

"Коллеге так звонила мадам с акцентом якобы из Бите и тоже уверяла, про то, что указан в приоритете русский язык", - вспомнила Ирина.

"По поводу всяких счётчиков: Я предупредил маму, что ходят всякие, под разным предлогом пытаются попасть в квартиру. Пришли проверить электросчётчик... А он на лестничной площадке. У вас утечка в квартире! Звоню в полицию. Парни исчезли...", - отметил Александрс.

"Мне пару дней назад звонили из Bite, предупредили по-русски, что у меня включена переадресация звонка и это будет стоять 28 евро, сказала спасибо и положила трубку 😉 естественно в Bite это бесплатно👍будет осторожны", - написала Синтия.

"От души рекомендую на звонки с незнакомых или скрытых номеров отвечать по латышски. Да, сейчас роботы переводят и на латышский, но пока это еще не так распространено. А вообще мне несколько лет назад из страховой компании звонил юноша, утверждавший, что я обязана говорить с ним по русски: потому что у меня в профиле так указано и зовут меня Елена (только второе верно). Ему кстати не повезло, звонки записываются, а их начальница по персоналу была моей бывшей коллегой 🙃", - указала Елена Р.

