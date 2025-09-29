Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не все так просто с возвратом переплаты 2000 евро за OIK 1 4964

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Заседание парламентской комиссии Сейма по OIK в 2020 году.

Заседание парламентской комиссии Сейма по OIK в 2020 году.

ФОТО: LETA

Адвокаты, агитирующие за возможность возврата уплаченной обязательной закупочной составляющей электроэнергии (OIK), утверждают, что схема поддержки OIK является незаконной, однако этого не подтверждали ни латвийские национальные суды, ни Европейская комиссия, сообщает передача "Nekā personīga" (TV3), пишет ЛЕТА.

Передача напоминает, что, напротив, в решении Европейской комиссии от 24 апреля 2017 года о государственной поддержке возобновляемых энергетических ресурсов и когенерации, на которое ссылается представленная адвокатами организация "Tiesiskums.lv", указано, что эта государственная поддержка является законной и совместимой с внутренним рынком. Иными словами, схема OIK была легальной, предупреждает "Nekā personīga" доверчивых граждан.

Присяжный адвокат Артис Стуцка в передаче уклонился от точного юридического обоснования заявленной организацией незаконности системы OIK.

Он сослался на подготовленное бывшим генеральным прокурором Эриком Калнмейерсом заявление в Конституционный суд, поданное семь лет назад. Передача отмечает, что это заявление тогда было юридически слабым, и суд отказал в возбуждении дела. Хотя существовала возможность доработать заявление и вновь обратиться в суд, этого не сделали ни Калнмейерс, ни его преемник на посту генерального прокурора Юрис Стуканс.

Передача также предупреждает, что людям, подписавшим договор с организацией "Tiesiskums.lv", придётся платить штраф, если они захотят расторгнуть соглашение или не будут выполнять указанные в договоре условия.

Организация отклонила подозрения в том, что проект носит политический характер и нацелен на мобилизацию недовольных избирателей.

Ранее сообщалось, что в Латвии действует созданный несколькими юристами портал "Tiesiskums.lv", где частные лица и компании могут зарегистрироваться для возврата средств по OIK. Юристы обещают, что в случае удовлетворения коллективного иска одно домохозяйство в среднем сможет вернуть около 2000 евро.

Однако такую претензию должен будет рассмотреть суд, который может и отклонить её.

×
Читайте нас также:
#суд
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
17
6
0
12
4
14

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео