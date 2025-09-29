Адвокаты, агитирующие за возможность возврата уплаченной обязательной закупочной составляющей электроэнергии (OIK), утверждают, что схема поддержки OIK является незаконной, однако этого не подтверждали ни латвийские национальные суды, ни Европейская комиссия, сообщает передача "Nekā personīga" (TV3), пишет ЛЕТА.

Передача напоминает, что, напротив, в решении Европейской комиссии от 24 апреля 2017 года о государственной поддержке возобновляемых энергетических ресурсов и когенерации, на которое ссылается представленная адвокатами организация "Tiesiskums.lv", указано, что эта государственная поддержка является законной и совместимой с внутренним рынком. Иными словами, схема OIK была легальной, предупреждает "Nekā personīga" доверчивых граждан.

Присяжный адвокат Артис Стуцка в передаче уклонился от точного юридического обоснования заявленной организацией незаконности системы OIK.

Он сослался на подготовленное бывшим генеральным прокурором Эриком Калнмейерсом заявление в Конституционный суд, поданное семь лет назад. Передача отмечает, что это заявление тогда было юридически слабым, и суд отказал в возбуждении дела. Хотя существовала возможность доработать заявление и вновь обратиться в суд, этого не сделали ни Калнмейерс, ни его преемник на посту генерального прокурора Юрис Стуканс.

Передача также предупреждает, что людям, подписавшим договор с организацией "Tiesiskums.lv", придётся платить штраф, если они захотят расторгнуть соглашение или не будут выполнять указанные в договоре условия.

Организация отклонила подозрения в том, что проект носит политический характер и нацелен на мобилизацию недовольных избирателей.

Ранее сообщалось, что в Латвии действует созданный несколькими юристами портал "Tiesiskums.lv", где частные лица и компании могут зарегистрироваться для возврата средств по OIK. Юристы обещают, что в случае удовлетворения коллективного иска одно домохозяйство в среднем сможет вернуть около 2000 евро.

Однако такую претензию должен будет рассмотреть суд, который может и отклонить её.