Рижской Восточной клинической университетской больнице (экс-Гайлэзерс) сократили финансирование на 10,3 миллиона евро. Что в результате? Из-за нехватки средств главная больница Латвии стала быстрее выписывать пациентов и оказывать больше платных услуг.

"Ситуация остается сложной"

Рижская Восточная клиническая университетская больница в своем официальном сообщении указывает:

"Результаты деятельности Восточной больницы за шесть месяцев 2025 года отражают существенное несоответствие между государственным финансированием, реальными расходами на здравоохранение и объёмом заказанных услуг. Финансовая ситуация остаётся сложной, поскольку в соответствии с постановлением Кабинета министров от 28 августа 2018 года № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения» больнице на 2025 год уменьшено финансирование оказания оплачиваемых государством стационарных услуг на 10,3 миллиона евро".

Поэтому в Восточной больнице проводится оптимизация расходов:

сокращена средняя длительность пребывания в стационаре за счёт улучшений лечебного процесса - это помогает снизить расходы на пребывание;

уменьшен объем медицинских товаров и медикаментов на одного пациента;

сокращены расходы на 10% на ряд мероприятий по повышению эффективности: ремонты, технические решения, использование комплектующих к медоборудованию, уборка помещений, обучение персонала, административные расходы.

Больше платных услуг

"Для компенсации дефицита финансирования Восточная больница за 6 месяцев увеличила объём доходов от платных медицинских услуг почти на 0,8 миллиона евро, или на 27 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что позволило частично покрыть недостающие средства и сохранить доступность услуг", – говорится в сообщении больницы.

«Следует признать, что значительное сокращение финансирования создает проблемы для стабильного развития больницы», – признался председатель правления Восточной больницы профессор Харальдс Плаудис.

Почему забирают деньги у двух больниц высшего уровня

Латвийский Госконтроль недавно обнародовал такие критические проблемы в латвийской системе больниц:

700 млн евро ежегодно тратятся неэффективно,

пациенты не получают качественную помощь,

больницы высшего уровня страдают от недофинансирования.

По мнению ревизоров нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги - Рижской Восточной клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Им в этом году сократили финансирование.

В то время как мелким больницам с очень небольшим потоком пациентов фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход.

В ходе ревизии было установлено, что больницы всех уровней вместе не могут обеспечить более половины необходимых в приемных отделениях специалистов.

Ревизоры выявили и "невозможные ситуации": так, согласно документам, НЕсертифицированный хирург дежурил 452 часа в месяц в четырех больницах, реаниматолог - 424 часа, из которых 96 часов - непрерывно, а неонатолог одновременно указан дежурившим в двух местах Латвии.

"Такие данные свидетельствуют о выполнении формальных норм, что не повышает безопасность пациентов", - подчеркивает Госконтроль.

"Для содержания столь обширной сети приемных отделений нет оснований", – подчеркивает Госконтроль. Общее финансирование на них в год достигает примерно 100 млн евро, но при этом не учтен фактический поток пациентов. В приемные отделения небольших больниц попадает всего 6% всех принятых пациентов.

То есть если в больницы IV уровня бригады неотложной помощи доставляют от 16 до 36 пациентов в день, в отдельных больницах нижних уровней это может быть всего один пациент за 20 дней. "Несмотря на это, одно приемное отделение больницы низшего уровня ежегодно обходится государству в среднем в 850 000 евро", - указывают ревизоры Госконтроля.

Что в итоге

Госконтроль предоставил Минздраву пять рекомендаций, благодаря внедрению которых не позднее 2029 года в упорядоченной сети больниц пациенты смогут получать качественные услуги, в преобразованной сети приемных отделений повсеместно будет доступна полная команда специалистов, а при планировании услуг больниц доступное финансирование будет привязано к качеству услуг.