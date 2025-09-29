Рижской Восточной клинической университетской больнице (экс-Гайлэзерс) сократили финансирование на 10,3 миллиона евро. Что в результате? Из-за нехватки средств главная больница Латвии стала быстрее выписывать пациентов и оказывать больше платных услуг.
"Ситуация остается сложной"
Рижская Восточная клиническая университетская больница в своем официальном сообщении указывает:
"Результаты деятельности Восточной больницы за шесть месяцев 2025 года отражают существенное несоответствие между государственным финансированием, реальными расходами на здравоохранение и объёмом заказанных услуг. Финансовая ситуация остаётся сложной, поскольку в соответствии с постановлением Кабинета министров от 28 августа 2018 года № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения» больнице на 2025 год уменьшено финансирование оказания оплачиваемых государством стационарных услуг на 10,3 миллиона евро".
Поэтому в Восточной больнице проводится оптимизация расходов:
сокращена средняя длительность пребывания в стационаре за счёт улучшений лечебного процесса - это помогает снизить расходы на пребывание;
уменьшен объем медицинских товаров и медикаментов на одного пациента;
сокращены расходы на 10% на ряд мероприятий по повышению эффективности: ремонты, технические решения, использование комплектующих к медоборудованию, уборка помещений, обучение персонала, административные расходы.
Больше платных услуг
"Для компенсации дефицита финансирования Восточная больница за 6 месяцев увеличила объём доходов от платных медицинских услуг почти на 0,8 миллиона евро, или на 27 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что позволило частично покрыть недостающие средства и сохранить доступность услуг", – говорится в сообщении больницы.
«Следует признать, что значительное сокращение финансирования создает проблемы для стабильного развития больницы», – признался председатель правления Восточной больницы профессор Харальдс Плаудис.
Почему забирают деньги у двух больниц высшего уровня
Латвийский Госконтроль недавно обнародовал такие критические проблемы в латвийской системе больниц:
700 млн евро ежегодно тратятся неэффективно,
пациенты не получают качественную помощь,
больницы высшего уровня страдают от недофинансирования.
По мнению ревизоров нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги - Рижской Восточной клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Им в этом году сократили финансирование.
В то время как мелким больницам с очень небольшим потоком пациентов фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход.
В ходе ревизии было установлено, что больницы всех уровней вместе не могут обеспечить более половины необходимых в приемных отделениях специалистов.
Ревизоры выявили и "невозможные ситуации": так, согласно документам, НЕсертифицированный хирург дежурил 452 часа в месяц в четырех больницах, реаниматолог - 424 часа, из которых 96 часов - непрерывно, а неонатолог одновременно указан дежурившим в двух местах Латвии.
"Такие данные свидетельствуют о выполнении формальных норм, что не повышает безопасность пациентов", - подчеркивает Госконтроль.
"Для содержания столь обширной сети приемных отделений нет оснований", – подчеркивает Госконтроль. Общее финансирование на них в год достигает примерно 100 млн евро, но при этом не учтен фактический поток пациентов. В приемные отделения небольших больниц попадает всего 6% всех принятых пациентов.
То есть если в больницы IV уровня бригады неотложной помощи доставляют от 16 до 36 пациентов в день, в отдельных больницах нижних уровней это может быть всего один пациент за 20 дней. "Несмотря на это, одно приемное отделение больницы низшего уровня ежегодно обходится государству в среднем в 850 000 евро", - указывают ревизоры Госконтроля.
Что в итоге
Госконтроль предоставил Минздраву пять рекомендаций, благодаря внедрению которых не позднее 2029 года в упорядоченной сети больниц пациенты смогут получать качественные услуги, в преобразованной сети приемных отделений повсеместно будет доступна полная команда специалистов, а при планировании услуг больниц доступное финансирование будет привязано к качеству услуг.
