Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что будет завтра? Пятая часть жителей Латвии живут «одним днем» 1 666

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что будет завтра? Пятая часть жителей Латвии живут «одним днем»
ФОТО: Global Look Press

Пятая часть жителей никогда не откладывали деньги и живут от зарплаты до зарплаты - "одним днем".

В Латвии 17% жителей никогда не откладывали средства на непредвиденные расходы, сообщила агентству LETA пресс-служба латвийского коммерческого банка, ссылаясь на данные проведённого опроса.

Также выяснилось, что 43% жителей Латвии делают сбережения нерегулярно, а 14% способны регулярно откладывать более десятой части своего дохода.

В Литве и Эстонии у жителей более устойчивые привычки сбережений, отмечают в банке. В частности, в Литве 23% опрошенных регулярно откладывают на сбережения более десятой части дохода, в Эстонии – 17%.

Эти данные показывают: в Латвии по-прежнему сохраняется большой потенциал для повышения финансовой грамотности населения. Люди без сбережений чаще оказываются в ситуациях, когда для покрытия непредвиденных расходов им приходится брать займы.

Согласно опросу, мужчины (18%) чаще, чем женщины (11%), способны регулярно откладывать более десятой части дохода. В то же время для женщин более характерна нерегулярная форма сбережений — так ответили 46%, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 40%.

Среди людей с низкими доходами (до 550 евро в месяц) только 9% способны откладывать более десятой части дохода. При более высоких доходах эта доля существенно увеличивается: в группе с доходами от 751 до 1000 евро — 19%, а при доходах от 1250 до 1500 евро и выше примерно четверть жителей Латвии регулярно откладывают не менее 10% дохода.

Наиболее активно делают сбережения жители Латвии в возрасте до 30 лет — 19% из них регулярно откладывают более 10% дохода. Однако с каждой последующей десятилеткой этот показатель снижается, и после 50 лет объём накоплений существенно уменьшается. Люди старше 60 лет чаще других заявляют, что при существующем уровне сбережений чувствуют себя достаточно уверенно и больше их не увеличивают.

Опрос в странах Балтии был проведён в сентябре 2025 года совместно с исследовательским агентством "Norstat". В целом онлайн были опрошены 3002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
1
3

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го октября

    А зачем откладывать,если деньги обесцениваются с каждым днем,поэтому 150 тыс.тут же их куда нибудь вкладывают и точно не в матрас.

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Буллинг в школе. История одного подростка
Изображение к статье: Буллинг в школе. История одного подростка
Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Изображение к статье: Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Данные по транзакциям карт жителей Латвии: куда ездили и сколько тратили
Изображение к статье: Данные по транзакциям карт жителей Латвии: куда ездили и сколько тратили
Учащимся из нелатышской среды по-прежнему трудно дается изучение латышского
Изображение к статье: Учащимся из нелатышской среды по-прежнему трудно дается изучение латышского
Изображение к статье: А разве это не взятка? В сети разгорелась горячая дискуссия о подаркам учителям
А разве это не взятка? В сети разгорелась горячая дискуссия о подаркам учителям 3 231
Изображение к статье: Самоуправления выплатили жилищные пособия на 30,6 млн евро
Самоуправления выплатили жилищные пособия на 30,6 млн евро 103
Изображение к статье: Сегодня небо будет затянуто тучами
Сегодня небо будет затянуто тучами 101
Изображение к статье: Вышла замуж «по расчету»: кому в наследство достанется дом в Риге - вдове или сироте? Эксклюзив!
Вышла замуж «по расчету»: кому в наследство достанется дом в Риге - вдове или сироте? 254

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 24
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео