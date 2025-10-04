Пятая часть жителей никогда не откладывали деньги и живут от зарплаты до зарплаты - "одним днем".

В Латвии 17% жителей никогда не откладывали средства на непредвиденные расходы, сообщила агентству LETA пресс-служба латвийского коммерческого банка, ссылаясь на данные проведённого опроса.

Также выяснилось, что 43% жителей Латвии делают сбережения нерегулярно, а 14% способны регулярно откладывать более десятой части своего дохода.

В Литве и Эстонии у жителей более устойчивые привычки сбережений, отмечают в банке. В частности, в Литве 23% опрошенных регулярно откладывают на сбережения более десятой части дохода, в Эстонии – 17%.

Эти данные показывают: в Латвии по-прежнему сохраняется большой потенциал для повышения финансовой грамотности населения. Люди без сбережений чаще оказываются в ситуациях, когда для покрытия непредвиденных расходов им приходится брать займы.

Согласно опросу, мужчины (18%) чаще, чем женщины (11%), способны регулярно откладывать более десятой части дохода. В то же время для женщин более характерна нерегулярная форма сбережений — так ответили 46%, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 40%.

Среди людей с низкими доходами (до 550 евро в месяц) только 9% способны откладывать более десятой части дохода. При более высоких доходах эта доля существенно увеличивается: в группе с доходами от 751 до 1000 евро — 19%, а при доходах от 1250 до 1500 евро и выше примерно четверть жителей Латвии регулярно откладывают не менее 10% дохода.

Наиболее активно делают сбережения жители Латвии в возрасте до 30 лет — 19% из них регулярно откладывают более 10% дохода. Однако с каждой последующей десятилеткой этот показатель снижается, и после 50 лет объём накоплений существенно уменьшается. Люди старше 60 лет чаще других заявляют, что при существующем уровне сбережений чувствуют себя достаточно уверенно и больше их не увеличивают.

Опрос в странах Балтии был проведён в сентябре 2025 года совместно с исследовательским агентством "Norstat". В целом онлайн были опрошены 3002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.