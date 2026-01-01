Baltijas balss logotype
Без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?

В проведенном в конце года опросе исследовательского центра SKDS выяснилось, что задекларированные в Риге жители в возрасте от 18 до 75 лет положительно оценивают введенные в этом году новшества в организации движения, в том числе пешеходные улицы и ночной общественный транспорт.

В целом за создание пешеходных улиц выступают 76% респондентов. Больше всего опрошенных, около трети, считают, что улица Тербатас подходит для преобразования в пешеходную. Чуть меньше участников опроса выступают за то, чтобы улицы Гертрудес, Антонияс и Дзирнаву отвести только для пешеходов.

В этом году в рамках Европейской недели мобильности временными пешеходными улицами стали участок улицы Дзирнаву от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Антонияс и участок улицы Антонияс от Дзирнаву до улицы Элизабетес. В течение двух дней на этих отрезках было закрыто движение транспорта, а уличное пространство отдали жителям и гостям Риги.

«Получив несколько положительных отзывов, уже в следующем году планируем разработать и внедрить периодическое перекрытие движения на улице Антонияс, - добавляет председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло. - Результаты опроса показывают, что поддержка создания пешеходных улиц высока и что протестированные решения имеют потенциал. После временного преобразования улицы Тербатас в пешеходную летом 2020 года, к сожалению, существенных шагов вперед не последовало. Поэтому для меня важно, чтобы в следующем году мы работали именно над созданием маршрута пешеходных улиц и его постепенным внедрением как в центре Риги, так и в микрорайонах. Рига этого заслуживает!»

Введение ночного общественного транспорта и его обеспечение в Риге также в ночные часы поддерживают почти все опрошенные — 80%, что свидетельствует о высоком общественном одобрении и заметном единодушии по этому вопросу.

В этом году ночной транспорт в Риге был реализован в рамках пилотного проекта, финансирование которому было выделено в рамках существующего бюджета. Напомним, что ночной транспорт курсировал по трем маршрутам: N1 «Центр – Тейка – Югла – Межциемс»; N4 «Центр – Агенскалнс – Золитуде – Иманта»; N6 «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».

#Рига #транспорт #общественный транспорт #опрос
