Оборудование для косметологических процедур смогут использовать только медики 0 445

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оборудование для косметологических процедур смогут использовать только медики
ФОТО: Unsplash

С целью повышения качества и безопасности косметологических услуг с этого года инвазивные процедуры и оборудование повышенного риска можно будет применять только лицам с медицинским образованием и соответствующей профессиональной квалификацией — например, косметологам или специалистам по косметологии, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Такая норма введена для того, чтобы даже устройства, используемые в эстетических целях, но приравниваемые по уровню риска к медицинскому оборудованию, применялись безопасно, осознанно и с учётом состояния здоровья клиента.

В постановлении Кабинета министров уточнено определение «услуги красоты повышенного риска» — подчёркивается, что перед её оказанием исполнитель обязан проинформировать клиента о возможных рисках. К таким услугам относятся, например, процедуры с проколом кожи или введением инородных тел. Ранее определялись требования к условиям предоставления таких услуг, но не к квалификации самого исполнителя.

Минздрав подчёркивает, что недопустимо, чтобы услуги высокого риска оказывали лица, прошедшие только краткие курсы по применению конкретного оборудования, но не имеющие достаточных знаний для оценки целесообразности и потенциальных рисков процедуры для конкретного клиента.

Для тех, кто уже оказывает подобные услуги (например, с использованием лазерных технологий), предусмотрен переходный период до 30 июня 2028 года. До получения статуса медицинского работника разрешено работать с таким оборудованием только под наблюдением сертифицированного медспециалиста с компетенцией в сфере косметологии.

Согласно данным проверок Инспекции здравоохранения, 52% специалистов используют сложные устройства (в том числе лазеры), а 33% — медицинское оборудование, причём часто без необходимой квалификации.

Новые правила соответствуют регламенту ЕС, уточняющему перечень электроприборов, приравненных к медицинскому оборудованию.

Ранее использование таких устройств не регулировалось едиными и строгими требованиями. По данным Инспекции и жалобам клиентов, такие приборы часто использовались лицами без соответствующей подготовки, что повышало риск для здоровья.

Министерство также отмечает рост рынка медицинского и электрического оборудования в сфере косметологии. На фоне высокого спроса наблюдается конкуренция по цене: доступны как дорогостоящие современные устройства, так и более дешёвые, но зачастую низкокачественные альтернативы.

Кроме того, услуги высокого риска больше нельзя будет оказывать в формате мобильных (на дому у клиента или самого специалиста), если не обеспечены стандарты гигиены и эпидемиологической безопасности. Исключение — только для помещений с официально изменённым функциональным назначением и обеспеченной соответствующей инфраструктурой.

Специалисты, получившие квалификацию в рамках профессиональной структуры сферы косметологии, обычно изучают модули по эпидемиологии и гигиене в объёме 50–160 часов — что превышает минимальные требования. Однако с учётом возможных изменений нормативной базы и появляющейся информации об инфекционных рисках такие специалисты должны проходить повторное обучение каждые пять лет.

Это требование не распространяется на медицинских работников.


#безопасность #обучение #косметология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
