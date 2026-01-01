Baltijas balss logotype
Мирное соглашение, вероятно, не будет справедливым к Украине - президент Финляндии

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Мирное соглашение, вероятно, не будет справедливым к Украине - президент Финляндии
ФОТО: LETA

Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не во всем будет справедливым. Об этом в новогоднем обращении к народу Финляндии заявил президент страны Александр Стубб.

Он подчеркнул, что Россия ведет против Украины "агрессивную войну", и действия Москвы являются "незаконными и аморальными". При этом Стубб выразил убеждение, что благодаря международным дипломатическим усилиям "сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо прежде". Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Россия готова к миру.

"Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы принять то, что некоторые части возможного мирного соглашения могут не соответствовать нашему чувству справедливости", - сказал Александр Стубб.

Он пообещал сделать "все возможное" для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Украина является частью свободной и демократической Европы.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы будем продолжать искать решения. Вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы Россия больше никогда не нападала ни на одного из своих соседей", - сказал президент Финляндии.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский в своем новогоднем выступлении почти все время посвятил вопросам войны и мирных переговоров. По его словам, мирное соглашение согласовано на 90% и окончание войны возможно уже в 2026 году.

Владимир Путин значительную часть своего новогоднего обращения посвятил участникам войны против Украины, пытаясь подать российскую агрессию как "борьбу за правду и справедливость" и заявляя о якобы всенародной поддержке действий армии. Он полностью обошел тему возможных мирных переговоров, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну.

#Финляндия #Украина #дипломатия #Россия #политика
Видео