На прошедшей рабочей неделе в Риге цены на топливо не изменились, в Таллинне увеличились, а в Вильнюсе подорожало только дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Риге, самая низкая - в Таллинне. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина и дизельного топлива на АЗС на улице Краста за неделю не изменилась и составила соответственно 1,554 евро и 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена 95-го бензина, как и неделей ранее, составила 1,459 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2% до 1,529 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин в пятницу стоил 1,394 евро за литр, что на 1,8% больше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подорожало на 2,4% до 1,264 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась и составила 0,915 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 2,9% до 0,679 евро за литр, а в Таллинне - на 1,5% до 0,894 евро за литр.