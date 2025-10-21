Baltijas balss logotype
Сгоревший детсад был единственным в посёлке; теперь думают, куда деть 100 детей 0 820

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сгоревший детсад был единственным в посёлке; теперь думают, куда деть 100 детей
ФОТО: LETA

Пожарные всю ночь боролись с огнём, охватившим дошкольное образовательное учреждение в Лое, Саулкрастский край. Разрушения значительные, и детский сад на время закрывается. Это, безусловно, создаёт трудности как для персонала, так и для родителей, ведь это единственный детский сад в посёлке, и пока он будет восстанавливаться, всем придётся адаптироваться, рассказывает передача Degpunktā (TV3).

Ликвидация пожара завершилась только в семь утра, но уже к десяти на территории детского сада работали сотрудники учреждения и родители маленьких воспитанников. Ни минута не тратится впустую — помещения нужно как можно скорее освободить от сгоревших вещей, чтобы приступить к следующим шагам.

«Хочу поблагодарить всех родителей. Все писали, участвовали. Спасибо и моей команде, которая была готова прийти ночью и помочь. Я вчера стояла здесь и понимала, что мы бессильны — огонь охватывает всё», — рассказала руководитель детского сада «Bitīte» Дайга Кунчерова.

Часть здания уничтожена, но, к счастью, пламя не успело перекинуться на другую сторону. На помощь были привлечены значительные силы спасателей, включая добровольных пожарных. Поскольку поблизости не было гидрантов, вначале возникли трудности с подачей воды.

«На месте происшествия горели крыша, чердак и лестницы двухэтажного здания. Пожар тушили также добровольные пожарные из Кримулды и Инчукалнса», — сообщил командир отделения Саулкрастского участка ГПСС Иво Граус.

Сейчас дошкольное учреждение подлежит закрытию. Перед самоуправлением стоит сложная задача — организовать обучение для примерно 100 детей.

«Треть здания разрушена, но дело в том, что у здания общие системы отопления и водоснабжения, и нельзя просто выделить группу, которая могла бы работать независимо от технического состояния. Сначала казалось, что ущерб не такой большой. Один корпус серьёзно разрушен, второй — просто затоплен», — пояснил председатель думы Саулкрастского края Нормунд Лицис.

Планируется попытаться разместить детей в других учебных заведениях или муниципальных зданиях. Однако это не так просто, поскольку помещения необходимо адаптировать ко всем требованиям для пребывания в них маленьких детей. Родителям маленьких ребят сейчас нужно проявить понимание и терпение.

«Спасибо коллегам, которые были здесь всю ночь. Коллектив детского сада уже с раннего утра на месте», — добавил председатель думы Саулкрастского края.

TV3

