Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
kasjauns.lv
Жители Прейльского края подали прошение о переименовании улицы Ивана Сорокина в Стабулниеки, предлагая назвать её улицей Антона Скутелиса. Общественность приглашают до 4 ноября принять участие в опросе на эту тему.

В Прейльскую краевую думу поступило обращение жителей с просьбой изменить название улицы Ивана Сорокина в Стабулниеки на улицу Антона Скутелиса. Жители указывают, что Антон Скутелис является известным уроженцем края и уважаемым профессором медицины.

Согласно сведениям, имеющимся в Прейльском музее истории и прикладного искусства, Иван Сорокин был первым председателем колхоза имени Кирова, местным жителем и крестьянином, развивавшим в колхозе льноводство. Председателем он работал с 1948 по 1961 год. В 1941 году организовал в Стабулниеки «красный уголок». Был членом КПСС, как и большинство руководящих работников советского государства. Служил в рядах советской армии во время Второй мировой войны. Активно участвовал в коллективизации сельского хозяйства. В материалах музея нет сведений о причастности Ивана Сорокина к организованному коммунистической партией геноциду латвийского народа. Он был типичным председателем советского колхоза.

Так как Центр публичной памяти ранее уже призывал избегать использования в названиях улиц имён личностей, самоуправление приглашает жителей до 4 ноября заполнить анкету и выразить своё мнение о необходимости переименования улицы Ивана Сорокина в Стабулниеки, предложив также свои варианты нового названия.

Часть жителей предлагает назвать улицу именем Антона Скутелиса, который родился в 1939 году в хуторе Баложи Стабулниекской волости. Учился в Айзмежской начальной школе, в Видсмуйжской средней школе и Рижском первом медицинском училище. В 1965–1971 годах учился в Рижском медицинском институте, в 1971–1973 годах работал врачом-кардиологом на скорой помощи в Риге, затем младшим научным сотрудником лаборатории кафедры фармакологии того же института (1973–1980), старшим научным сотрудником Института кардиологии Латвии (1980–1993). С 1993 года — доцент кафедры фармакологии Латвийской медицинской академии, преподаватель и ассоциированный профессор кафедры фармакологии Рижского университета имени Страдиня. Соавтор исследований 22 препаратов. За исследование препарата форидон в 1990 году был удостоен премии Совета Министров Латвии. Автор или соавтор более 200 научных статей, 8 книг и 20 изобретений. Член Латвийского общества фармакологов с 1971 года, почетный член Латвийского фармацевтического общества.

Стабулниеки — поселок в Прейльском крае, центр Стабулниекской волости. Во времена Латвийской ССР Стабулниеки были центром колхоза имени Кирова. Сейчас там проживает около 230 человек.

#регионы латвии
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го октября

    Если от страха долго держать язык в заднице, то есть вероятность, что скоро ею же начнёшь думать!

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    Как сильно зудит в задницах (которые заменили головы) у некоторых переписчиков истории сельского разлива! Так горячо воспеваемый ими профессор, как опытный фармацевт, порекомендовал бы им почистить организм от глистов. Голову (задницу) - особенно.

    11
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    24-го октября

    Я с этой знаменитостью вместе училась в 1 медицинском училище, раньше была улица Мичурина,теперь Томсона

    8
    2
  • A
    Aleks
    24-го октября

    А то,что бывшие коммунисты и кгбшники ,их стукач оккупировали все латвийские структуры и подняли под себя весь стратегический бизнес,то это и не важно,важно улицу переименовать .👽😈

    17
    4
