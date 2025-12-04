Baltijas balss logotype
«Я не профессионал, но я невероятно умна» - доброволец из Латвии присоединилась к ВСУ

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Я не профессионал, но я невероятно умна» - доброволец из Латвии присоединилась к ВСУ

OК украинскому батальону беспилотников Flash присоединилась доброволец из Латвии, о чем сообщил в соцсети X Украинский правительственный центр, занимающийся привлечением иностранных добровольцев в силы обороны, пишет Otkrito.lv.

Хотя родившаяся в Латвии женщина не является профессиональным солдатом, она очень мотивирована и готова применить свои навыки на благо Украины.

В ознакомительном видео женщина, представившаяся как Хейден (Hayden), на английском языке рассказала о себе: "Я Хейден, родилась в Латвии, но в 18 лет переехала в Соединенное Королевство. Я прожила там 11 лет, а затем приехала в Украину. Понятно, что я следила за войной, много смотрела. Когда я нашла [рекрутинговый] сайт, изучила его, увидела видео в Instagram и TikTok, подала заявку онлайн, прошло интервью, меня попросили включить камеру. Конечно, им нужно было увидеть мое лицо. Меня спросили о моей мотивации".

В видеоинтервью доброволец рассказывает, что работала в государственной администрации, но украинская армия оценила ее "интеллектуальные таланты", в том числе хорошее знание языков. В комментариях к видео смелую женщину уже назвали "настоящей Ларой Крофт". "Может быть, я не профессиональный солдат, но я невероятно умна, и армия может использовать мой мозг в любой сфере", — с улыбкой заключает она.

(8)
  • А
    Андрей
    5-го декабря

    Была бы умная - не выставляла бы своё лицо на публичное обозрение. А так - в глазах безнадёга и, скорее всего, банально нужны деньги! ВСЁ!

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го декабря

    Не самый оригинальный способ самоубийства. Форрестол вон вообще выпал из окна с криком "Пусские идут!". А это не отягощенное интеллектом создание решило соригинальничать. Добро пожаловать на удобрение украинской земли.

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го декабря

    Ничего страшного, этот упитанный кусок мяса будет точно также спущен на фарш. Мясорубка войны не щадит никого и тот, кто это понимает - поступает более осмотрительно!

    29
    2
  • П
    Процион
    5-го декабря

    Туда тебе и дорога, «умница».

    50
    4
  • 010725
    010725
    Процион
    5-го декабря

    Ведьма.

    24
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го декабря

    Её поступок говорит об обратном. Слишком высокого мнения о себе, судя по заголовку. И прежде чем ехать туда, надо было мировые новости читать, чтобы знать за кого вы воюете.

    98
    7
  • Д
    Добрый
    Soglasen Klassnij
    5-го декабря

    Она воюет против нацистской раши,напавшей на Украину.Вы хоть мировые новости читайте. Соловьиный помёт и сливной бачок к развитию интеллекта не приведут

    11
    100
  • Мп
    Мимо проходил
    Soglasen Klassnij
    5-го декабря

    "Просыпаясь, он щел к зеркалу, видел в нём вместо себя Путина, пугался и потом до вечера строчил в интернетах гадости про Россию и русских". Это из твоей истории болезни, клоун.

    14
    4
