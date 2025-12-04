Хотя родившаяся в Латвии женщина не является профессиональным солдатом, она очень мотивирована и готова применить свои навыки на благо Украины.

В ознакомительном видео женщина, представившаяся как Хейден (Hayden), на английском языке рассказала о себе: "Я Хейден, родилась в Латвии, но в 18 лет переехала в Соединенное Королевство. Я прожила там 11 лет, а затем приехала в Украину. Понятно, что я следила за войной, много смотрела. Когда я нашла [рекрутинговый] сайт, изучила его, увидела видео в Instagram и TikTok, подала заявку онлайн, прошло интервью, меня попросили включить камеру. Конечно, им нужно было увидеть мое лицо. Меня спросили о моей мотивации".

В видеоинтервью доброволец рассказывает, что работала в государственной администрации, но украинская армия оценила ее "интеллектуальные таланты", в том числе хорошее знание языков. В комментариях к видео смелую женщину уже назвали "настоящей Ларой Крофт". "Может быть, я не профессиональный солдат, но я невероятно умна, и армия может использовать мой мозг в любой сфере", — с улыбкой заключает она.