Синоптики рассказали, что поменяется в погоде на следующей неделе 0 2131

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики рассказали, что поменяется в погоде на следующей неделе

На предстоящей неделе погодные условия в Латвии существенно не изменятся - температура воздуха останется прежней, пройдут осадки, постоянного снежного покрова не образуется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу и субботу небо затянут облака, местами ожидается небольшой дождь и морось, а в субботу во многих местах дождь будет идти в течение дня. В ночные часы при слабом юго-восточном ветре местами сгустится туман, который сохранится в течение дня на востоке, затрудняя видимость на дорогах. Температура воздуха ночью и днем останется в диапазоне +1...+6 градусов.

В воскресенье с запада приблизится область низкого давления, ожидается преимущественно облачная погода, которая принесет дождь и мокрый снег во многих районах. Ветер от слабого до умеренного юго-восточного, южного направления. Ночью и днем столбики термометров покажут -1...+4 градуса.

На новой неделе, по мере усиления влияния циклона, небо останется облачным, а с запада страну пересечет несколько зон осадков, которые принесут преимущественно дождь, а местами и мокрый снег.

С середины недели усилится ветер, на побережье он будет порывистым. Ночные и дневные температуры останутся положительными, только к концу недели в восточных регионах ночью будут минусовые температуры.

#погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура #туман
