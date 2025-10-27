Питье чая из пакетиков и горячих напитков из бумажных стаканчиков может значительно повысить попадание микропластика в организм. А в Латвии очень популярны напитки навынос в бумажных стаканчиках - покрытых изнутри пластиковой пленкой, - как и чай в пакетиках.

Обзор вреда пакетиков с чаем для здоровье опубликованы в журнале Discover Applied Sciences (DAS). Речь в исследовании идет о пластиковых чайных пакетиках в виде пирамидок. Исследователи также упомянули вред одноразовых стаканчиков "навынос" - латвийцы часто покупают кофе и чай с собой, но дело в том, что бумажные стаканчики покрыты изнутри тонкой пластиковой пленкой, а микропластик выделяется уже при температуре жидкости свыше 60 градусов.

Как говорят исследователи, при контакте с кипятком пластиковое покрытие бумажных стаканов и материалы чайных пакетиков распадаются, выделяя частицы полиэтилена, нейлона, ПЭТ и других полимеров, а вместе с ними — фталаты и следы тяжелых металлов.

Высота температуры и встряхивание усиливают высвобождение частиц, а «пирамидальные» пакетики и пластиковые фильтры могут давать особенно много наноразмерных фрагментов. По данным работ, собранных в обзоре, одна чашка, заваренная из пластикового пакетика, способна содержать до миллиардов микропластиков и нанопластиков, а бумажные стаканчики с полиэтиленовой пленкой также «сбрасывают» тысячи частиц уже через 10–15 минут.

Потенциальные риски включают воспалительные реакции и эндокринные нарушения, однако авторы подчеркивают: это обзор существующих данных, необходимы стандартизированные методики и долгосрочные исследования для точной оценки влияния на здоровье. В качестве практических шагов предлагаются переход на многоразовую посуду, выбор листового чая и отказ от кипятка в одноразовых бумажных стаканчиках.