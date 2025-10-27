Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Популярный в Латвии напиток оказался источником микропластика 1 1891

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Популярный в Латвии напиток оказался источником микропластика
ФОТО: Freepik

Питье чая из пакетиков и горячих напитков из бумажных стаканчиков может значительно повысить попадание микропластика в организм. А в Латвии очень популярны напитки навынос в бумажных стаканчиках - покрытых изнутри пластиковой пленкой, - как и чай в пакетиках.

Обзор вреда пакетиков с чаем для здоровье опубликованы в журнале Discover Applied Sciences (DAS). Речь в исследовании идет о пластиковых чайных пакетиках в виде пирамидок. Исследователи также упомянули вред одноразовых стаканчиков "навынос" - латвийцы часто покупают кофе и чай с собой, но дело в том, что бумажные стаканчики покрыты изнутри тонкой пластиковой пленкой, а микропластик выделяется уже при температуре жидкости свыше 60 градусов.

Как говорят исследователи, при контакте с кипятком пластиковое покрытие бумажных стаканов и материалы чайных пакетиков распадаются, выделяя частицы полиэтилена, нейлона, ПЭТ и других полимеров, а вместе с ними — фталаты и следы тяжелых металлов.

Высота температуры и встряхивание усиливают высвобождение частиц, а «пирамидальные» пакетики и пластиковые фильтры могут давать особенно много наноразмерных фрагментов. По данным работ, собранных в обзоре, одна чашка, заваренная из пластикового пакетика, способна содержать до миллиардов микропластиков и нанопластиков, а бумажные стаканчики с полиэтиленовой пленкой также «сбрасывают» тысячи частиц уже через 10–15 минут.

Потенциальные риски включают воспалительные реакции и эндокринные нарушения, однако авторы подчеркивают: это обзор существующих данных, необходимы стандартизированные методики и долгосрочные исследования для точной оценки влияния на здоровье. В качестве практических шагов предлагаются переход на многоразовую посуду, выбор листового чая и отказ от кипятка в одноразовых бумажных стаканчиках.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
5
1
1
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Я десятилетиями пью только листовой чай и чувствую себя прекрасно. В пакетики заправляют все отходы чайного производства. Эти пакетики и были специально для этого придуманы. А кофе в стаканчиках это вообще такая хрень, что - МАМАНИГАРЮЙ. Но народ на это не реагирует и продолжает себя травить, особенно автомобилисты.

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео