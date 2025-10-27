Baltijas balss logotype
Засунули жвачку в волосы: мигранты говорят о росте враждебности в Латвии 5 4030

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Засунули жвачку в волосы: мигранты говорят о росте враждебности в Латвии
ФОТО: Unsplash

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная", пишут общественные СМИ.

При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма?

Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин. Он пришел к выводу, что лучше не гулять по центру Риги в пятницу и субботу вечером - есть риск столкнуться с враждебным отношением. Как сообщила программа "de facto", это происходило и с его друзьями, и с ним самим. Среди бела дня в центре Риги явно пьяный молодой человек попытался отобрать у него сумку. Не сумев сделать этого, мужчина сильно ударил священника по лицу.

"После того как он меня ударил, я чувствовал боль еще два дня", - сказал индиец.

Было и ещё несколько неприятных инцидентов, но, по крайней мере, они не причинили физической боли. Например, двое юнцов, сидевших позади него в автобусе, засунули жвачку священнику в волосы.

"Я здесь уже год и немного знаю латышский. По их речи и выражениям я понял, что они говорили что-то о том, что я черный, и что-то об Индии", - сказал он.

Священник из индийского штата Керала приехал в Латвию в апреле прошлого года по приглашению местного священника. В Латвии довольно много студентов из Индии. Обучение - основная причина, по которой гражданам Индии в последние годы выдавались виды на жительство в Латвии. Например, по данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля этого года действующий вид на жительство в Латвии с целью обучения имели 3484 гражданина Индии (2020 человек получили его, будучи студентами последнего курса магистратуры или докторантуры).

#мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
7
0
1
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • п
    прохожий
    27-го октября

    Как говорится , выросли та ,выросли , а всё в ,,шортах,, ходят , хоть давно пора было ,,брюки,, одеть .

    6
    0
  • З
    Злой
    27-го октября

    Писец, жвачка в волосах раньше была обычная безобидная дружеская шутка, сейчас, подленький запад готов из всего сделать проблему мирового масштаба.

    6
    15
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го октября

    Тут как бы в морду друг другу дать и сумку отобрать могут меж собой и коренные граждане страны. 🙄 Особенно по пьяни и в летнее время у кабака, да в потёмках.

    29
    2
  • Д
    Дед
    27-го октября

    Здесь страна национализма и ненависти, и он распространяется ни только на русских, но и на других. Это все делает правительство разжигая межнациональную рознь. Странно, что ЕС этого ничего не видит, хотя понятно- свое дерьмо не пахнет, они сами такие же.

    104
    5
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Читая новости из других стран,где мигрантов поболее чем у нас,понимаешь ,что если их превышает определенное количество,то тебе,коренному жителю,не жвачку в волосы засунуть,а нож под ребро... Поэтому за что латвийцам любить мигрантов? Сюда едут какие то особенные?Сплошь интеллигенция,не иначе 😛😀

    59
    15
Читать все комментарии

