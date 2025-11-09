Режиссёр, а с недавнего времени и политик Алвис Херманис, у себя в соцсети задает вопросы организаторам и участникам акций против выхода Латвии из Стамбульской конвенци (СК):

"СК. Прежде чем броситься в драку и встать на ту или другую сторону - очень много вопросов, на которые я сам ищу ответы и призываю других:

Почему те организации, которые активнее всего говорят о защите женщин, - это точно те же самые, кто активнее всего ратует за иммиграцию (которая как раз и есть величайшая потенциальная угроза безопасности трёх моих дочерей в будущем)?

Почему наши же правящие политики уже давно не приспособили латвийские законы, полицию и суды для защиты женщин без подписания всяческих конвенций и почему за это никто не устраивает демонстраций на Домской площади?

Почему для этого Сейма и этого президента за четыре года их правления СК - самый важный проект? А не катастрофа государственного управления Латвией, которую символизируют сваи Rail Baltica и другие их провалившиеся проекты, против которых тоже никто не протестует на Домской площади?

Если я, например, в театре на сцене нарисовал бы радугу, неизбежно она бы символизировала что-то иное, но уже не радугу. Так работают символы. То же самое с СК. Это уже не то, что там написано, а то, что оно символизирует.

Неужели защищать СК действительно означает защищать борьбу против насилия? Может быть, на сей раз СК означает - защищать идеологию левых воукистов и прогрессивной партии? А не интересы женщин или Латвии?

Может быть, большинство жителей Латвии - всё же не агенты Кремля? И не паллиативные больные с деменцией, как их называли вчера - мы это слышали.

Может быть, местные СМИ нам что-то недоговаривают? Если так, какова может быть причина?

Может быть, цитируя Вайру, надо начать думать головой?

Я только спрашиваю. Спросить ведь можно?"