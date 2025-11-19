В четверг в Латвии ожидается небольшое количество осадков, однако погода в основном останется пасмурной, прогнозируют синоптики.

В среду вечером во многих районах страны пройдут дождь и мокрый снег, а ночью интенсивность осадков уменьшится; лишь местами в Курземе ожидаются более сильные осадки. На ряде участков автомобильных дорог образуется гололед.

При южном ветре от слабого до умеренного минимальная температура воздуха в четверг утром составит +1…-4 градуса. Днем температура повысится до -1…+3 градусов.

До вечера четверга существенных осадков не прогнозируется, местами сквозь облака будет выглядывать солнце.

В Риге 20 ноября обойдется без осадков, будет дуть южный ветер слабой или умеренной силы, а температура воздуха сохранится вблизи нулевой отметки.