В четверг в Латвии ожидается облачная погода, местами — небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха сохранится в пределах +1…+4 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Днём будет облачно, утром осадки возможны во многих местах, а во второй половине дня — в восточной части страны. Прогнозируются небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, а в отдельных районах на востоке страны туман сохранится и днём. Температура воздуха составит +1…+4 градуса.

В Риге сохранится пасмурная погода, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, а температура воздуха в течение дня существенно не повысится, удерживаясь в пределах +2…+3 градусов.