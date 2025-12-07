Baltijas balss logotype
Прогноз погоды на воскресенье: лучше не знать 0 629

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
LETA
Изображение к статье: Прогноз погоды на воскресенье: лучше не знать
ФОТО: LETA

В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сегодня днем небо будет затянуто облаками, на большей части территории ожидается небольшой дождь, который вечером на востоке страны местами перейдет в мокрый снег. Продолжит дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха не превысит 0...+3 градусов.

В Риге день будет облачным, временами ожидается небольшой дождь. Ветер ожидается южный от слабого до умеренного, а температура воздуха останется такой же, как ночью: +2...+3 градуса.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

