На кладбища лучше не ходить: все службы готовятся к удару шторма по столице Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: пресс-фото

пресс-фото

Муниципальные службы Риги готовятся к ликвидации последствий ожидаемого шторма, сообщил представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Как сообщал bb.lv, согласно прогнозам метеорологов, в Риге в субботу во второй половине дня начнётся шторм, который продлится до середины воскресенья.

Чтобы защитить себя и своих близких, а также не мешать спасателям в устранении последствий шторма, Рижская самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви.

В ликвидации последствий шторма совместно с Государственной пожарно-спасательной службой будут участвовать и представители муниципальных служб — они будут освобождать парковые дорожки и другие территории от поваленных деревьев, устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта и выполнять другие необходимые работы, например, мониторить колебания уровня воды, сообщил Вилемсонс.

Если погодные условия привели к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, жителей просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

#Рига #погода #Латвия #безопасность #шторм
(1)
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Даже если на мой дом упадёт метеорит, никаких вурдалаков из служб я не допущу, частная собственность идите летом! Кстати, был пожар в подвале, потушил сам, у меня всё на все случаи предусмотрено, мне потом знающие люди сказали, ты молодец, пожарных тебе бы весь дом разрушили.

    16
    2

