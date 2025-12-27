Как сообщал bb.lv, согласно прогнозам метеорологов, в Риге в субботу во второй половине дня начнётся шторм, который продлится до середины воскресенья.

Чтобы защитить себя и своих близких, а также не мешать спасателям в устранении последствий шторма, Рижская самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви.

В ликвидации последствий шторма совместно с Государственной пожарно-спасательной службой будут участвовать и представители муниципальных служб — они будут освобождать парковые дорожки и другие территории от поваленных деревьев, устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта и выполнять другие необходимые работы, например, мониторить колебания уровня воды, сообщил Вилемсонс.

Если погодные условия привели к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, жителей просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112.