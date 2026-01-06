Сильный мороз накроет север Европы, а температура "минус 20" по Цельсию в начале января может придти и в Латвию.

Из-за холода Швеция уже закрыла своё воздушное пространство для гражданской авиации между Нарвиком в Норвегии и Геливаре в Лапландии. Температура в районе между Нарвиком и Геливаре достигнет −33 градусов, а это означает, что самолёты не смогут запускать двигатели при такой температуре.

Пока рано точно прогнозировать, приведут ли такие метеорологические прогнозы к морозам до −20 градусов после новогодних праздников и в Латвии. Так как неясно, сохранится ли антициклон в регионе Балтики, а также неизвестно, насколько ослабнет антициклон над Россией и Гренландским морем и насколько глубоко он проникнет в страны Балтии. Но при сохранении тенденций трескучий мороз возможен и в нашей стране.

Так, прогнозы на 10 и 11 января показывают мороз до −20 градусов и в регионах стран Балтии, однако это пока лишь прогноз, который может измениться в течение 3–4 дней.

Ночью во вторник и в начале среды в большинстве районов Латвии ожидается небольшой снег, местами возможен снег с дождём. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье — порывистый. Минимальная температура воздуха составит от 0 до −3 градусов.

В среду днём во многих местах ожидается небольшой дождь или мокрый снег. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье — порывистый. Максимальная температура воздуха составит от −1 до +3 градусов.

В четверг, 8 января, ночью ожидаются осадки — дождь и мокрый снег. В ряде районов образуется гололёд. Днём снега станет меньше, местами возможен небольшой снег. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, на побережье — порывистый северо-западный ветер.

