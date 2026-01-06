Baltijas balss logotype
«Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат 3 5476

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
ФОТО: Unsplash

Сильный мороз накроет север Европы, а температура "минус 20" по Цельсию в начале января может придти и в Латвию.

Из-за холода Швеция уже закрыла своё воздушное пространство для гражданской авиации между Нарвиком в Норвегии и Геливаре в Лапландии. Температура в районе между Нарвиком и Геливаре достигнет −33 градусов, а это означает, что самолёты не смогут запускать двигатели при такой температуре.

Пока рано точно прогнозировать, приведут ли такие метеорологические прогнозы к морозам до −20 градусов после новогодних праздников и в Латвии. Так как неясно, сохранится ли антициклон в регионе Балтики, а также неизвестно, насколько ослабнет антициклон над Россией и Гренландским морем и насколько глубоко он проникнет в страны Балтии. Но при сохранении тенденций трескучий мороз возможен и в нашей стране.

Так, прогнозы на 10 и 11 января показывают мороз до −20 градусов и в регионах стран Балтии, однако это пока лишь прогноз, который может измениться в течение 3–4 дней.

Ночью во вторник и в начале среды в большинстве районов Латвии ожидается небольшой снег, местами возможен снег с дождём. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье — порывистый. Минимальная температура воздуха составит от 0 до −3 градусов.

В среду днём во многих местах ожидается небольшой дождь или мокрый снег. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье — порывистый. Максимальная температура воздуха составит от −1 до +3 градусов.

В четверг, 8 января, ночью ожидаются осадки — дождь и мокрый снег. В ряде районов образуется гололёд. Днём снега станет меньше, местами возможен небольшой снег. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, на побережье — порывистый северо-западный ветер.

Читайте: Украина показывает «высший класс», а Россия только надувает щёки - учёный из Москвы

#климат #авиация #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MG
    Max George
    6-го января

    Меня обманули на 162 500 долларов после того, как я доверился не тем людям, полагая, что это законная криптовалютная транзакция. Я общался со швейцарцем, который представлялся опытным инвестором, и со временем отправлял крупные суммы биткоинов, веря, что мои средства находятся под профессиональным управлением. Когда я попытался вывести деньги, все остановилось, и я понял, что почти все потерял. К счастью, г-н Браун вмешался в критический момент и помог мне вернуть 162 500 долларов в биткоинах. Его навыки, профессионализм и понимание сложных случаев мошенничества с криптовалютой были впечатляющими. Я чрезвычайно благодарен ему за помощь, поскольку он не только помог вернуть мои средства, но и разоблачил мошенников. С тех пор я рекомендовал г-на Брауна другим жертвам мошенничества, друзьям и коллегам, которые столкнулись с подобными ситуациями, и у них также был положительный опыт. Нет ничего постыдного в том, чтобы стать жертвой этих изощренных и хищнических схем. Сообщив о своем случае и приняв меры, вы можете вернуть часть или все потерянные средства. Жертвы мошенничества могут обратиться к [специалисту по возврату средств / контактное лицо] за консультацией и помощью.

    2
    9
  • I
    Igis
    6-го января

    Зачем во что то или кого- куда то бить???? Если можно лишь сообщить- пердупредить!!! Ишь ,моду хапнули! Как что, так бить-избивать!!!🤣

    2
    3
  • П
    Процион
    6-го января

    То-тоРигас Силтумсу счачтье привалило! Все свои тарифы государству отобьют, все свои экслюзивные тачки заправят доверху. и никакая Силиня не скажет ни слова, потому что она в этих делах — дура дурой. Впрочем, как и во многих вопросах государчтвенно управления. Я вообще удивлядюсь лаьвтйчким властям в назнвчении туповатых быб на высокие государственнве должности. Была такая премьерша, свисок сюда орк

    37
    2
Читать все комментарии

