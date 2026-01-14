Юбилей Раймонда Паулса, необычно суровые морозы, смерть Ульяны Семеновой... Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Какими только эпитетами не наградили нашего прославленного композитора Раймонда Волдемаровича Паулса в день его 90-летнего юбилея, который пришелся на нынешний понедельник, 12 января. Причем сам он, как человек скромный, отмахнулся бы от большинства из них. Называли даже «иконой». Ну какая он икона. Хотя, если присмотреться, нимб над его сединами виден отчетливо. Это нимб всенародной любви, обожания и уважения.

Паулс — как часы, которые отмеряют вехи нашей жизни и проносящихся мимо эпох. Пока они идут, не рвется нить, соединяющая наше прошлое и будущее. И пускай им будет суждено отсчитать еще много счастливых и плодотворных лет!

LETA

Январь подарил нам вместо привычной серости и слякоти настоящую зиму с санками, снежными бабами и зарядкой — чисткой автомашин по утрам и здоровым румянцем на щеках.

По прогнозам, текущая неделя, вероятно, станет самой холодной в Латвии с января 2024 года. Ожидается переменная облачность и небольшое количество осадков. На большей части территории Латвии ночные и дневные температуры будут колебаться в пределах –5…–15 градусов.

По данным метеорологов, прошлой зимой температура воздуха в стране ни разу не опускалась ниже –20 градусов. Самая низкая температура в сезоне 2023–2024 годов составила –29,5 градуса, зафиксированная 8 января на метеостанции в Даугавпилсе. Самые сильные морозы за предыдущие годы отмечались 17 января 2021 года в Сталгене, когда температура достигла –31 градуса.

Латвийская группа стала лидером по числу номинаций на национальную музыкальную премию «Zelta mikrofons», получив четыре номинации.

По две номинации в этом году получили Sudden Lights, Skyforger, Juuk, Eklektika, Carnival Youth, а также Sudrabu sirds и рэпер Ozols, что подчёркивает жанровое разнообразие латвийской музыкальной сцены и прискорбное стремление не называть музыкальные коллективы на родном языке.

Всего на конкурс было подано 315 заявок, в том числе 140 альбомов, 57 песен, 74 видеоклипа, 38 дебютных альбомов и шесть концертных видеозаписей. Награды будут вручены в 20 номинациях, а победитель в категории «Альбом года» будет определён дополнительным голосованием.

Отдельное внимание уделено визуальной составляющей музыки: представлены номинации за лучший видеоклип, дизайн альбома и концертную видеозапись. «Prāta vētra» также номинирована в категориях видеоклипов и концертных записей.

Церемония вручения премии «Золотой микрофон» состоится 28 февраля в Олимпийском центре Вентспилса и будет транслироваться в прямом эфире телеканала TV3.

LETA

В возрасте 73 лет скончалась выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семёнова, сообщает Латвийская баскетбольная федерация.

Ульяна Семенова навсегда оставила след в мировом баскетболе, став эталоном и вдохновением для многих поколений спортсменок. Перечислять ее звания и титулы можно очень долго.

С 1968 по 1987 год Семенова была лидером легендарного клуба «ТТТ Рига», с которым завоевала 15 чемпионских титулов СССР и 15 трофеев Кубка чемпионов Европы.

Ульяна Семенова - 11-кратная победительница Кубка чемпионов Европы и Кубка Лилианы Ронкети, 4-кратная чемпионка Спартакиады народов.

В составе сборной Советского Союза она стала: 2-кратной олимпийской чемпионкой, 3-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы.

За свою легендарную карьеру Семенова увековечена во всех главных баскетбольных залах славы.

В конце прошлой недели в Риге закрылся рыбный ресторан Tails, включенный в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide.

"Это не прощание навсегда. Tails обязательно когда-нибудь снова откроет двери — в новом месте и тогда, когда придет подходящее время", — подчеркнули представители ресторана в сообщении в соцсетях.

По данным Службы госдоходов, по состоянию на 6 января у компании зарегистрирована задолженность по администрируемым налогам в размере 128 828 евро.

Интересно, что днем ранее прозвучала информация о том, что Латвия заплатит около одного миллиона евро экспертам Michelin Guide, чтобы они продолжали пробовать кухню наших ресторанов. Однако, вполне может быть, что стремление соответствовать высоким стандартам — слишком дорого обходится нашим рестораторам и губительно для их бизнеса.